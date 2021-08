Luca Onestini ha una nuova fidanzata? Dopo Ivana spunta Caterina

Archiviata la lunga storia d’amore con Ivana Mrazova Luca Onestini ha già voltato pagina. L’ex tronista di Uomini e Donne sta trascorrendo le vacanze in giro per l’Italia con alcuni amici. E a quanto pare anche con una ragazza misteriosa… Dopo aver smentito il flirt con Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, il 28enne ha condiviso delle storie su Instagram alquanto ambigue.

Come ha fatto notare la blogger Deianira Marzano Luca Onestini ha condiviso sul suo account Instagram l’immagine di un cielo scuro con la luna. Lo stesso panorama è stata condiviso da una misteriosa ragazza il cui nome sarebbe Caterina. Molto probabilmente i due si trovavano nello stesso posto allo stesso momento e hanno voluto condividere sui rispettivi profili social la medesima immagine.

Nuovo amore per Onestini dopo la fine della relazione con Ivana Mrazova nata alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017? Il fratello di Gianmarco Onestini si è dichiarato single ma si sa che in campo sentimentale tutto può cambiare velocemente…

Perché si sono lasciati Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini ha spiegato ai follower che il suo rapporto con Ivana Mrazova è giunto al capolinea perché non si riusciva più ad andare avanti. L’ex Mister Italia ha preferito non fornire troppi dettagli ma ha assicurato di aver fatto il possibile per salvaguardare questo legame nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip.

Diversa la posizione dell’ex valletta del Festival di Sanremo che ha lasciato intendere che non tutto è stato fatto per alimentare questa liaison e che forse Luca Onestini non è stato in grado di aspettare e capire. Sembra che i due non abbiano mantenuto un rapporto amichevole e Luca ha addirittura dichiarato di essere stato scaricato tramite un messaggio su WhatsApp.

Di recente Ivana Mrazova ha lasciato l’Italia e Milano. La modella è rientrata nel suo paese natale, la Repubblica Ceca, per via di alcuni problemi famigliari. Luca Onestini, invece, è tornato a vivere a Bologna per terminare gli studi universitari.