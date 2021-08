Ivana Mrazova, Onestini vuota il sacco: “Lasciato su Whatsapp, sto male”

Luca Onestini decide di svelare un importante dettaglio sulla rottura con Ivana Mrazova. Non solo, l’ex tronista di Uomini e Donne si ritrova costretto a dover smentire i gossip del momento, compreso quello riguardante un suo presunto flirt con Marialaura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio. In merito a tutto ciò che sta leggendo in queste ore, l’ex concorrente del GF Vip mette un punto un po’ a tutto.

Non appare per nulla sereno, anzi. Abbastanza adirato per le notizie che si ritrova a leggere sul web, ammette di essersi stancato. Ogni giorno, spiega, gli viene affibbiato un nuovo flirt. Invita, a questo punto, tutti i suoi fan a non dare peso a ciò che si legge online. Non vuole fare nomi di persone che sul web continuano a lanciare notizie di gossip sul conto: “Mi fa schifo anche nominarli, vi consiglio di non ascoltarli più”.

Onestini non riesce ad accettare tutto questo, tanto che definisce tali persone “questi parassiti”. Ed ecco che, nel corso dello sfogo sulle Stories di Instagram, Luca confessa che questo per lui è “un periodo veramente molto complicato, di grande sofferenza”. E poi aggiunge: “Sto male adesso, starò male nei prossimi mesi”. Lui stesso fa notare che la fine di una lunga relazione, come quella sua e di Ivana, è difficile da digerire.

Cerca, ovviamente, di distrarsi e di divertirsi, stando anche in mezzo alla gente. Ci tiene a ribadire, però, che per lui questa situazione non è facile. E mentre vive questo momento difficile a causa dell’addio con la Mrazova, si ritrova a leggere notizie false sul suo conto.

“Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un pu…ere, che va di fiore in fiore”

Queste le parole di Onestini sulla rottura con Ivana. Dunque, sembra proprio che sia stata lei a prendere la decisione di chiudere definitivamente la loro relazione, che ha appassionato tantissimi fan.

Detto ciò, Luca ammette di sentirsi a disagio ogni volta che una ragazza si siede in un luogo dove si trova anche lui, perché poi il giorno dopo escono false notizie. Non solo, le ragazze in questione si ritrovano anche ricoperte di insulti.

A questo punto, Onestini non può non parlare delle ultime news riguardanti il presunto flirt con la ex di Brosio. Racconta che Marialaura è arrivata al suo tavolo “accompagnata da un altro uomo, si è seduta in mezzo a sei persone”. Smentisce così tutte le notizie che lo vedono a fianco di altre ragazze dopo Ivana Mrazova.

“Già quello che sto passando, devo anche vedermi queste ca..te che mi buttate addosso”.

Detto ciò, ci tiene comunque a precisare che, essendo single, può fare ciò che meglio crede. Un duro sfogo quello a cui dà vita Luca, durante il quale sceglie di svelare come si è conclusa la sua storia con Ivana.

E dalle sue parole si intuisce che non fosse d’accordo con la decisione presa dalla Mrazova di chiudere la loro relazione. Pertanto, sembra che non ci sia stato un addio poi così pacifico e questo si era compreso anche da una dichiarazione fatta da Ivana.