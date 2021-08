Luca Onestini e Ivana Mrazova lasciati: lei rompe il silenzio e lo smentisce

Con un post su Instagram ha annunciato la fine della sua storia d’amore: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. Il loro amore sembrava indissolubile e hanno rappresentato una delle coppie più belle e romantiche mai uscite del Grande Fratello e della versione Vip. Come ricorderanno i telespettatori, Luca entrò al GF Vip da fidanzato con Soleil Sorge. Quella relazione nata a Uomini e Donne finì in diretta televisiva con un tradimento da parte di lei con l’ex tronista Marco Cartasegna. Il bolognese, dopo qualche tempo, nelle quattro mura della Casa di Cinecittà si avvicinò a Ivana: entrambi furono molto timidi, rispetto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che fecero scandalo. Il loro rapporto si rafforzò una volta fuori dalla Casa: l’amicizia lasciò il posto all’amore e si fidanzarono ufficialmente.

Eppure, dopo tre anni e mezzo di relazione, l’amore per loro è arrivato al capolinea. Che ci fossero dei problemi era piuttosto intuibile: da molti mesi, ormai, il mistero aleggiava nell’aria pur senza conferma da parte dei diretti interessati. Luca Onestini ha annunciato la rottura da Ivana scegliendo una delle loro foto più belle, stessa immagine usata per celebrare il loro terzo anniversario insieme, lasciando intendere come la loro sia stata una crisi che hanno cercato di arginare disperatamente ma non ci sono riusciti:

“Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi”

Ivana Mrazova smentisce Luca Onestini: la verità sulla loro storia finita

A distanza di qualche ora Ivana Mrazova ha rotto il silenzio sui social e ha smentito il suo ex fidanzato Luca Onestini. La modella ha confermato la storia finita, ma pensa che “non ci siamo aspettati e supportati, che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha portato alla luce altri retroscena: l’ultimo anno li ha messi davanti a tante prove che non sono riusciti a superare. Poi ha concluso dicendo:

“Mi dispiace perchè erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”

Ivana Mrazova si trova attualmente in Repubblica Ceca. La modella ha fatto preoccupare i suoi fan rivelando che c’è qualcosa che non va, sempre però entrare nei dettagli. Lo scorso aprile ha perso il suo amato papà. L’uomo, in seguito ad un intervento, aveva riportato delle lesioni tali da impedirgli l’uso delle braccia. Nel 2005 gli fu diagnosticato un tumore al collo, per il quale aveva lottato a lungo.