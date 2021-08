Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: arriva l’annuncio ufficiale

Arriva la conferma ufficiale: Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. A confermare la rottura ci pensa l’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un post su Instagram. Con una foto che lo ritrae mentre bacia la sua ormai ex fidanzata, il 28enne annuncia che tra lui e la modella ceca è finita. Un duro colpo per i fan che li hanno sempre sostenuti, ma non del tutto inaspettato.

Infatti, in tanti avevano ormai compreso che tra loro non c’era più la serenità di un tempo. Proprio ora, Luca inizia il suo messaggio facendo presente che la loro storia d’amore è stata “stupenda”. Porterà dentro di sé “i momenti più belli”, che ricorderà sempre con il sorriso. Fa notare che a volte le cose “prima cambiano e poi finiscono”. Ed è così che è arrivata la rottura tra Luca e Ivana.

Prima qualcosa è cambiato e poi, piano piano, è arrivata l’addio definitivo. Onestini svela ai fan che entrambi hanno “provato e riprovato”, ma non hanno raggiunto il risultato sperato. “Ci siamo aspettati, supportati” e poi hanno compreso insieme che le loro strade, purtroppo, devono dividersi. Sebbene tra loro sia finita, “la stima rimane, il bene anche”.

L’ex gieffino conclude il messaggio con un “vi voglio bene”. Si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia, per esattezza come concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Inizialmente è nata una bellissima amicizia, che fuori dal reality si è trasformata in una favola. Non c’è, però, il lieto fine sperato.

Da ormai diverso tempo, la loro relazione è stata spesso protagonista del gossip. Fino all’inizio del 2021 tutto sembrava procedere a gonfie vele tra loro e i fan che da sempre li sostengono non potevano che esserne felici. Improvvisamente qualcosa pare essersi rotto ed è stato proprio il pubblico che li segue a capirlo.

Non hanno mai dichiarato esplicitamente di essere in crisi, ma le ipotesi sul loro addio si sono fatte sempre più forti con il trascorrere dei mesi. Si sussurrava, di recente, che la loro love story fosse ormai giunta al capolinea. E così è davvero accaduto.

Onestini e la Mrazova non hanno mai risposto in modo concreto alla curiosità dei fan su ciò che stava accadendo alla loro storia d’amore. Recentemente, Ivana ha dovuto anche affrontare un altro momento delicato, tanto che è rientrata in Repubblica Ceca, raggiungendo i suoi cari.

Per il momento, da parte sua non è ancora arrivato alcun messaggio sull’addio con Onestini.