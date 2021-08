Ivana Mrazova, altri “delicati problemi in famiglia”: su Onestini è giallo

Altro momento delicato per Ivana Mrazova. La modella ceca nei giorni scorsi ha fatto rientro in patria: fino ad oggi non ha specificato il motivo che l’ha spinta a volare in Repubblica Ceca. Inizialmente si è pensato a un soggiorno in compagnia dei suoi affetti più stretti e cari. Non è così: come lei stessa ha reso noto è alle prese con un altro problema familiare.

“Giustamente siete preoccupati. Per ora non ne voglio parlare, è una cosa molto delicata in famiglia, ma sono sicura che andrà bene. Incrocio le dita, sono molto positiva”. Così la Mrazova in una serie di Stories postate su Instagram, rivolgendosi ai propri fan. Quindi ha concluso: “Non ci voleva dopo tutto quello che abbiamo passato”. Il riferimento è alla recente scomparsa del padre.

Un lutto che ha lasciato una profonda ferita in Ivana che è rimasta in religioso silenzio per diversi giorni circa la tragedia che l’ha colpita. Solo a giugno, dopo un mese e mezzo dal decesso del genitore, ha confidato il forte dolore provato tramite una lettera aperta poi divulgata sui social.

Nel frattempo continua a tenere banco la sua relazione sentimentale con l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. La coppia è sbocciata nel corso del Grande Fratello Vip 2: da allora fino all’inizio del 2021 tutto è filato liscio. Poi sembra che nel rapporto qualcosa si sia rotto. Sembra, in quanto sia il bolognese sia la ceca non hanno mai dichiarato apertamente di essere in crisi.

C’è chi sussurra addirittura che la love story non ci sia più. Quel che è certo è che negli ultimi mesi, per una serie di vicissitudini, Luca e Ivana hanno trascorso pochissimo tempo assieme. Lui non è mai volato in Repubblica Ceca, lei, quando è tornata in Italia, è per lo più rimasta a Milano, mentre il compagno era a Bologna, dove ha ripreso il percorso di studi per diventare dentista.

Le apparizioni sui social sono orami centellinate: un giallo gossipparo, alimentato dai silenzi di entrambi. Nonostante tantissimi fan continuino a domandare notizie sull’evoluzione della storia, la Mrazova e Onestini sono delle tombe. Nemmeno nell’ultimo intervento social – quello in cui ha detto appunto di avere nuovi problemi in famiglia -, Ivana ha spiaccicato una parola sul compagno che al momento si trova in Puglia con l’amico Raffaello Tonon.