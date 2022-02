Guerra Prati-d’Urso, Ambra sposa, parto Clizia: le 10 news della settimana

Pamela Prati, intervistata da Francesca Fagnani a Belve (Rai Due), ha dichiarato di aver denunciato Barbara d’Urso sostenendo che le ha dato della truffatrice per la vicenda relativa al matrimonio fantasma con Mark Caltagirone.

Sempre restando in tema giudiziario e sempre in riferimento a Barbara d’Urso, Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, è stata rinviata a giudizio dopo che la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha presentato denuncia contro la 47enne, sostenendo di essere stata diffamata. La questione è deflagrata la scorsa estate, quando Naike, su Instagram, disse: “Voci di corridoio sostengono che abbia un amante a Mediaset”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti strizzano l’occhio al gossip. Nel corso del one woman show Michelle Impossible, trasmesso su Canale Cinque, i due ex si sono dati un bacio stampo. “Solo amici, non scrivete che stiamo tornando assieme”, hanno precisato. Chissà come avrà preso il siparietto Tomaso Trussardi…

Blanco, il cantante prodigio che ha trionfato con Mahmood al Festival di Sanremo 2022 con “Brividi”, ha detto che con la fidanzata sta vivendo un momento di “alti e bassi”. Ma come? Sembravano così affiatati durante la kermesse canora ligure. Crisi all’orizzonte?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: è nato Gabriele. Naturalmente hanno provveduto ad annunciare la lieta novella su loro profili social dove sono seguitissimi.

Anche la cantante Levante è diventata mamma: l’artista ha dato alla luce il suo primo frutto d’amore, optando per un nome assai curioso: Alma Futura.

Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, ha cambiato drasticamente vita. Dagospia ha reso noto che la donna, assieme alla figlia Stella, si è trasferita in Francia, dedicandosi alla sua passione per i cavalli e naturalmente al suo frutto d’amore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme oppure no? La modella argentina ha confidato che c’è una frequentazione, che lui ha le chiavi di casa sua, ma che non è il caso di parlare di coppia. Tutto fa credere che le trame d’amore si stiano intrecciando nuovamente.

Ambra Lombardo, ex gieffina ed ex fidanzata di Kikò Nalli, presto si sposerà con Lorenzo Cascino. L’annuncio è arrivato nel modo più classico, con un canovaccio che già abbiamo visto infinite volte: la notizia l’ha data la stessa prof, con un post su Instagram.

Drusilla Foer avrà una prima serata in Rai. Andrà in onda venerdì 1 e 8 aprile con la trasmissione Ci vuole un fiore. Ad affiancarla ci saranno Nino Frassica e Francesco Gabbani.