Belen: “Crac Antonino, perché è finita. Mammucari? I rapporti fuori dal set”

Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono il nuovo tandem alla guida de Le Iene. In un’intervista di coppia rilasciata al magazine Gente hanno spiegato diversi retroscena della loro collaborazione, oltre a raccontare i dettagli del loro rapporto oltre il set. Non solo: si sono lasciati andare anche a confidenze attinenti alla loro sfera privata e per la prima volta la modella argentina ha detto qualcosa in più in merito alla fine della relazione con Antonino Spinalbese, l’hair stylist più giovane di lei di 11 anni con il quale ha avuto la sua seconda figlia lo scorso luglio, Luna Marì.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari: il legame oltre il set televisivo delle Iene

Come è ormai noto, a volere a Le Iene la showgirl è stato proprio Mammucari che l’ha proposta al demiurgo del programma di Italia Uno, Davide Parenti. L’autore televisivo ha pensato che Teo abbia avuto l’idea giusta e quindi ha fatto un’offerta alla sudamericana la quale ha coronato uno dei suoi sogni, condurre appunto Le Iene. “Una serata tranquilla mi squilla il telefono e Teo mi dice che aveva fatto il mio nome a Davide Parenti. Ho urlato di gioia”, ha raccontato la Rodriguez a Gente. Il resto è risaputo: la trattativa è andata in porto e Belen e Teo ora formano una coppia professionale. E fuori dal set? Che legame c’è tra i due? Ottimo…

Mammucari ha parlato della showgirl come di una “persona semplice e desiderosa di imparare”. Inoltre ha svelato che subito si è calata nel ruolo con umiltà. “Il primo giorno è arrivata visibilmente emozionata e mi ha detto: ‘Teo, dammi una mano’. E io le ho consigliato di divertirsi”. Con il conduttore romano il feeling è sbocciato a Tu si que vales. Anche fuori dal set i rapporti sono ottimi (cosa per nulla scontata in ambito televisivo). La Rodriguez ha sottolineato che Mammucari “nella vita è molto meno irriverente”. Ad aiutare anche il fatto che la loro amicizia è “collaudata” grazie ad anni di conoscenza pregressa.

“So come la pensa su di me e mi vuole bene. Le battute davanti alla telecamera sono solo da copione. Niente di offensivo. E poi è un padre fantastico”, ha aggiunto Belen. Insomma molto miele e zero frizioni. E a proposito di genitorialità, l’argomento è poi virato su Luna Marì. La Rodriguez ha spiegato che ha vissuto una “gravidanza non facile” rispetto a quella di Santiago (il primo figlio avuto da Stefano De Martino), soffrendo di nausee “fino alla fine”. Un periodo che ovviamente l’ha anche fatta rallentare sul fronte professionale. Per questo, dopo il parto, non vedeva l’ora di rimettersi al lavoro. A una settimana dalla nascita era già sul set di Tu si que vales. Forse ha affrettato un po’ troppo i tempi.

“Al primo giorno di lavoro sono svenuta, è arrivata l’ambulanza. Poi mi sono ripresa. Ero solo un po’ debole”, ha ricordato l’argentina. Oggi riesce a conciliare la maternità con il lavoro, grazie all’aiuto della sua famiglia, dei padri dei suoi due figli e di una tata di origine africana, Marlene. Quando registra in tv fino a tardi può anche capitare che la donna rimanga a dormire. “Così non devo correre e posso concedermi anche io di svegliarmi un po’ più tardi la mattina. Poi i papà dei bambini sono molto presenti”, ha evidenziato la modella. A proposito dei papà…

Belen Rodriguez: “Antonino Spinalbese? Ci conoscevamo poco, il principe azzurro non esiste”

Per la prima volta la Rodriguez ha parlato un po’ più approfonditamente della conclusione della storia con Spinalbese. “Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui”, ha rimarcato. Insomma, da un lato la passione travolgente, dall’altro un salto nel buio con un uomo con il quale non c’era una conoscenza approfondita. L’epilogo non è stato dei migliori. A ridosso del Natale le strade dei due si sono divise.

“Il fatto – ha riflettuto Belen – è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?“. Oggi la modella pensa di essere maturata, rivendica la sua indipendenza con orgoglio e ha acquisito la consapevolezza di essere completa anche da sola, non per forza con un uomo al suo fianco. E ancora: “A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.

Infine ha riservato delle parole a Stefano De Martino, con il quale è stata pizzicata in diverse occasioni di recente: “Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. Se non è ancora ritorno di fiamma ufficiale, poco ci manca.