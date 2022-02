Andrea Delogu: “Montanari? I rapporti oggi. Così mi ha aiutato De Martino”

Andrea Delogu, dal 15 febbraio, ha preso il timone di “Tonica” programma di Rai Due che è una sorta di late show musicale all’italiana. Nella trasmissione ci mette anima e cuore, avendola creata e scritta di suo pugno. Il format prevede che nel corso delle puntate intervengano diversi personaggi provenienti dal mondo della musica, della tv e del web. Alcuni di questi sono persone molto care alla conduttrice. Ad esempio, in studio c’è stato un suo amico stretto e popolare, Stefano De Martino. Sul rapporto tra Andrea e il napoletano, dopo che lei ha visto naufragare il matrimonio con l’attore Francesco Montanari, il gossip ha ricamato a più non posso. Intervistata dal magazine Gente, Delogu ha spiegato nel dettaglio in che modo è legata a De Martino e in che rapporti è rimasta con l’ex marito. Non solo: ha anche narrato come l’ex di Belen sia stato un suo punto di riferimento nel periodo buio della separazione.

Andrea Delogu: “Con Stefano De Martino chiamate fiume”

Innanzi tutto Andrea precisa che con De Martino condivide un’amicizia “da anni”, anche se nessuno lo ha mai notato prima che il gossip iniziasse ad ‘aggredirla’. “Parliamo di lavoro in continuazione: le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti”. Stefano, come poc’anzi accennato, ha anche aiutato parecchio l’amica a riemergere dal periodo non semplice segnato dalla fine del suo matrimonio. “Mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata”, ha ribadito per poi aggiungere che la storia degli amanti non corrisponde a verità.

Capitolo nozze in frantumi: in questo caso il gossip ci ha visto molto lontano, annunciando la fine del matrimonio tra la conduttrice e l’attore ben prima che la notizia fosse poi avallata dai diretti interessati. Oggi Andrea conferma senza se e senza ma che la love story è giunta su un binario morto. Con Montanari, però, tiene a sottolineare che è “rimasta molto legata, in ottimi rapporti”. Da un lato la sofferenza per un progetto di vita che ha avuto un epilogo amaro, dall’altro l’acquisizione di certezze: “Da quello (la conclusione del matrimonio, ndr), è venuta la consapevolezza di essere una ragazza che basta a se stessa“.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: i motivi della fine del matrimonio

Sempre in un’intervista recente, la conduttrice ha spiegato le cause che hanno portato in un vicolo cieco la relazione con Francesco. “Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore”, ha spiegato, aggiungendo che a lungo andare hanno fatto la differenza le diversità caratteriali e alcune scelte. Andrea ha evidenziato il grande spessore umano dell’ex marito per poi raccontare che lui avrebbe voluto formare una famiglia.

“Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura”, ha dichiarato Delogu al settimanale F. E ancora: “Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.