Teo Mammucari: Belen “raccomandata”, tuoni su Zerbi, in analisi per Thais

La stagione invernale/primaverile della 25esima edizione de Le Iene è condotta, com’è noto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. La nuova coppia di presentatori si è sottoposta al “Passaparolaccia”. Il celebre gioco costringe a parlare, a ruota libera, di ciò che si pensa sinceramente di alcuni personaggi celebri proposti dallo show, senza che il pubblico sappia a chi il giocatore si sta rivolgendo. Mentre la scorsa settimana la vittima è stata Belen ieri, 16 febbraio 2022, è stato il turno di Mammucari. Ecco quali sono stati i vip scomodati dal gioco e gli indizi che lasciano credere che il conduttore si stesse riferendo ad uno o ad un altro.

Ieri sera, 16 febbraio 2022, a Le Iene si sono invertiti i ruoli. Mentre la scorsa settimana Belen ha giocato al “Passaparolaccia” condotto da Teo Mammucari, stavolta è stata l’argentina a punzecchiare il romano. Ecco i personaggi su cui il 57enne ha dovuto rispondere a spinose domande: Thais Souza Wiggers, Rudy Zerbi, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Flavia Vento, Ilary Blasi e Aida Yespica. Come prevedibile, le parole di Mammucari hanno rivelato gustosi retroscena sulla sua vita privata.

La prima persona su cui si è espresso il conduttore è una “lei”. Mammucari ha detto che non c’è stato mai niente tra lui e questa donna, che conosce da una ventina d’anni. Nonostante afferma di volerle bene il romano ha detto che pensa che l’affetto non sia reciproco. Mammucari ha anche aggiunto di averla trattata male a lavoro. In base agli indizi forniti la persona misteriosa, che Mammucari ha definito “imbarazzante”, dovrebbe essere Flavia Vento. Quest’ultima, qualche tempo fa, ha effettivamente affermato di essere stata “rovinata” dal conduttore, che la lanciò nel programma Libero.

Il gioco è proseguito con un altro personaggio femminile che, secondo Mammucari, gode di maggior successo, economico e non, rispetto a lui. Il romano ha detto di essere molto amico con questa “lei”: che sia Sabrina Ferilli?

Gerry Scotti sembra essere il terzo vip misterioso: Mammucari ha riservato bellissime parole per lui, dicendo di nutrire rispetto nei suoi confronti e precisando che non c’è rivalità tra loro. Di questo collega il 57enne ha avuto solo da ridire che “piange troppo”. “Furbo” è l’aggettivo a cui lo ha accostato.

Successivamente Mammucari è stato interrogato a proposito di una donna “molto attraente” e “molto brava nel lavoro” con la quale ha detto di essere stato paparazzato nel passato. Purtroppo con lei, a quanto dice il conduttore, non ci sono più rapporti da quando lui le avrebbe fatto delle avances. Si tratta forse di Ilary Blasi?

Il gioco è andato avanti toccando eventi traumatici per il protagonista. Il comico si è aperto parlando di una donna con cui non ha lavorato e a causa della quale ha trascorso un periodo di depressione. Adesso, in ogni caso, dice di andare d’accordo con questa persona, definita “fenomenale”. Potrebbe proprio essere Thais Souza Wiggers, ex compagna del romano e madre della sua unica figlia, Julia.

Il prossimo vip è un “lui” su cui Mammucari ha sparato a zero. Si tratta di una persona con cui Teo ha detto di non avere un rapporto d’amicizia, rifiutandosi addirittura di pensare ad un aggettivo che lo possa descrivere. Con molta probabilità si tratta di Rudy Zerbi, con il quale il 57enne si è scontrato a Tu Si Què Vales nel 2020.

Il gioco si è avviato verso la conclusione con due donne. Della prima Mammucari ha detto di aver avuto in passato “qualcosa di fisico” durato “un annetto”. Ad oggi però, ha ammesso il conduttore, “non c’è più chimica”. Il 57enne ha addirittura spiegato che secondo lui questa persona, da lui chiamata “bambola”, non si è realizzata nella vita. La donna in questione ha tutta l’aria di essere Aida Yespica, con cui Mammucari ha avuto un flirt.

Dulcis in fundo è stato il turno, senza ombra di dubbio, di Belen Rodriguez, che Mammucari aveva davanti. Il comico ha detto di trovarla “sexy” e ha ammesso di averla raccomandata. “Raccomandata” è proprio l’epiteto con cui l’ha definita. L’argentina ha reagito a queste parole con ironia, dandogli uno scappellotto dicendo “Ma guarda che te lo giuro che…”.