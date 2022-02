Iene, Belen verità: lite con Marcuzzi, tradimenti Stefano, pace con Emma

Nel corso della prima puntata della nuova stagione de Le Iene, la tanto attesa new entry Belen Rodriguez è stata la prima vittima sacrificale del format “Passaparolaccia“. Nello sketch, il personaggio di turno è costretto a rispondere a delle domande particolarmente spinose su colleghi o personaggi con cui ha avuto a che fare in passato. Di norma si tratta di personalità con cui ci sono stati attriti o, perché no, relazioni finite male. Regola di base: il pubblico ascolterà il commento senza però sapere di preciso a chi è rivolto.

Quale migliore occasione dunque per Le Iene di fare gossip spicciolo su uno dei personaggi più chiacchierati in Italia? Belen ha accettato la sfida senza battere ciglio, rispondendo alle domande con sincerità, lasciando trasparire in più di qualche occasione degli indizi che ci hanno fatto capire benissimo a chi si stesse riferendo.

Partiamo innanzitutto dai personaggi: Emma Marrone, Marco Borriello, Stefano de Martino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Corona. Il primo nome di cui Belen rivela tutta la verità dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo, e questo vale anche per gli altri) Fabrizio Corona, con il quale “c’è stato qualcosa” già dopo 5 mesi di frequentazione, e nei confronti del quale nutre ancora affetto.

Proseguiamo con una persona che conosce di persona, che conosce da 13 anni. Non le sta simpatica “per un c…”. Un voto come professionista? Zero. Ed è una persona che l’ha fatta soffrire tantissimo, una persona subdola. Che sia Selvaggia Lucarelli? Passiamo poi ad una persona molto importante per Belen, un “patatone” che le vuole ancora molto bene e che potrebbe essere Iannone.

Passiamo ad una persona con la quale, pare, ci dovrebbe essere una stima reciproca e che è famosa tanto quanto lei. Ma, allo stesso tempo, è una donna (questo si intuisce bene) nei confronti della quale prova un senso di colpa, anche se ci ha fatto la pace. Pare proprio essere Emma Marrone, alla quale Belen Rodriguez rubò il fidanzato Stefano de Martino.

C’è poi una persona che conosce molto bene, con la quale c’era sia amore sia attrazione fisica. Si tratta chiaramente di un uomo, con cui è stata quando era molto piccola, e che è stato il suo primo vero amore. Tutti gli indizi di questo “sex symbol” sembrano chiaramente puntare su Marco Borriello.

La prossima persona Belen la conosce da dieci anni. Purtroppo “lei” a Belen non vuole per niente bene, a tal punto che in tempi non sospetti questo personaggio misterioso l’ha chiamata insultandola pesantemente. Anche dai ganci lanciati da Teo Mammccari, sembra che si parli di Alessia Marcuzzi, a cui Belen ha di recente “rubato” Le Iene.

Fra gli ex ci sarebbe ovviamente anche Stefano de Martino, padre del suo primogenito Santiago e suo ex marito. Di lui, Belen ha detto:

Lo conosco da 11 anni, è la persona che penso più mi abbia fatto soffrire in assoluto. A letto siamo sempre andati molto d’accordo, ed è stata più o meno la persona più infedele. Lo devo descrivere con una parola? Direi “neomelodico”.

Ciliegina sulla torta è Antonino Spinalbese, l’ultima fiamma a mancare all’appello. Del padre della figlia Luna Marì Belen dice: “Mi ha conquistato con tanta semplicità, è una persona perbene”.