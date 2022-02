Stefano De Martino: “I rapporti con Amadeus. Gossip? Effetto collaterale”

Prenderà ufficialmente il via il prossimo martedì 15 febbraio Stasera tutto è possibile, la trasmissione condotta da Stefano De Martino che andrà in onda per otto puntate su Rai Due. Nella trasmissione girata all’Auditorium Rai di Napoli, come le precedenti edizioni, assisteremo alle divertenti prove di un gruppo di comici, attori e personaggi dello spettacolo. Un format già parecchio rodato, reso celebre dal lavoro di Amadeus per le sue prime quattro stagioni, trasmesse in Rai dal 2015 al 2018.

A pochi giorni dal debutto di questa nuova edizione della trasmissione, De Martino ha avuto la possibilità di darci qualche anticipazione sul programma sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. In una recente intervista concessa al magazine, De Martino ci ha raccontato più di qualche curioso retroscena.

Per esempio, il conduttore ha rivelato che nessuno, nel programma, si è mai tirato indietro rispetto alle difficili prove proposte dalla produzione. Ma d’altra parte, come da lui stesso confermato, c’è una grossa quota di sano masochismo e autoironia in tutti i partecipanti, che è proprio uno dei punti di forza del format. Ma non finisce qui.

Nell’intervista a Sorrisi, infatti, De Martino ha anche avuto l’occasione di parlare degli attuali rapporti con Amadeus, fresco di trionfo del Festival di Sanremo 2022. Parlando del collega, De Martino ha commentato:

Con me è sempre stato molto carino, mi ha incoraggiato, ci siamo sentiti anche in seguito e onestamente non è mai scontato o banale che qualcuno lasci un programma e ti dia la sua benedizione. Certo, lui è un professionista e io sono un debuttante.

Per il momento, a proposito, Stefano De Martino ha tenuto a mantenere un profilo basso, sottolineando di sentirsi ancora a “livello uno” come capacità da conduttore.

Nella stessa intervista, inoltre, il ballerino ha anche avuto modo di commentare il fatto che, nonostante lavori sempre duro, finisca sui giornali quasi solo per i gossip sulla sua vita. Parlando dell’argomento, De Martino ha spiegato che il gossip, in qualche modo, è un effetto collaterale del suo lavoro. Ecco il commento:

Credo sia un effetto collaterale. Non puoi decidere di fare un lavoro come questo senza il rovescio della medaglia. In qualche modo penso sia fisiologico.

Visto il periodo, non sentiamo di dargli torto. Proprio in queste ultime settimane, infatti, De Martino ha iniziato un lento ma inesorabile riavvicinamento all’ex Belen Rodriguez. Con tutto il rispetto per Stasera tutto è possibile, la sensazione è che nelle prossime settimane, in ogni caso, non si parlerà d’altro.