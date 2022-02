Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha cambiato vita: non vive più in Italia

Dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha deciso di cambiare vita. Attualmente la conduttrice non vive più in Italia. A svelare i dettagli di questo nuovo capitolo nella vita della giornalista è Giuseppe Candela su Dagospia. Indubbiamente l’ex modella è sempre stata apprezzata sul piccolo schermo per la sua eleganza e delicatezza, ma la sua carriera ha subito uno stop. Un anno dopo la morte di Frizzi – avvenuta il 26 marzo 2018 -, la Mantovan ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione, lasciando il timone di A tutta salute, in onda su Rai 3.

Sono trascorsi quasi quattro anni dalla scomparsa dell’amatissimo conduttore, che ancora oggi lascia l’amaro in bocca. Carlotta in questo arco di tempo ha continuato la sua vita, vivendo nel dolore in assoluto silenzio. Sui social la moglie di Frizzi ha condiviso momenti che la ritraggono in compagnia di sua figlia Stella. I post su Instagram hanno emozionato, più volte, i fan che la seguono. E mentre continua a vivere lontana dai riflettori delle telecamere, la Mantovan dà una svolta trasferendosi in un altro Paese europeo.

Oggi insieme alla figlia Stella, Carlotta vive in Francia. Non si sa se il suo sia stato un trasferimento definitivo o se si tratti solo di uno spostamento momentaneo di qualche anno. Ma ora conduce la sua vita sul suolo francese, dedicandosi alla sua passione per i cavalli e all’amore che nutre nei confronti della bambina. Un cambiamento importante per la conduttrice, che ha sempre dimostrato di tenere molto alla sua privacy.

Carlotta Mantovan ha anche cambiato look. Da circa due anni, sfoggia un taglio a caschetto biondo platino. In qualche modo, la sofferenza deve lasciare spazio ai momenti di serenità e questo è accaduto soprattutto grazie alla piccola Stella, che riesce a infondere energia a sua madre, proprio come avrebbe voluto il conduttore.

Intanto, di recente, è tornata a parlare di Fabrizio Frizzi, la sua ex moglie, Rita Dalla Chiesa. Il volto storico di Forum, sposata con il conduttore dal 1992 al 1998, ha ripercorso il periodo della rottura. Sebbene la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea, era nato un sereno rapporto di amicizia.

Qualche mese fa, a ricordare Frizzi ci ha pensato anche Giancarlo Magalli a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il 74enne romano ha ammesso che, quando la maggior parte delle persone non sapeva ancora nulla, era consapevole della condizione di salute critica dell’amico.

Le persone più vicine a Fabrizio sapevano che la situazione era abbastanza instabile e, dunque, erano un po’ preparati a ciò che poi purtroppo è successo. “Sapevamo che non ci sarebbe stata guarigione, ma siamo comunque stati colpiti dalla velocità con cui se ne è andato”, ha confessato Magalli.