Parla Magalli: i retroscena mai svelati sulle morti di Frizzi e Raffaella Carrà

Giancarlo Magalli, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato dei retroscena inediti riguardanti le morti di due suoi colleghi amatissimi, Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi. Il conduttore romano, a proposito della compianta showgirl, ha spiegato che per anni le ha affittato casa per poi vendergliela. Un rapporto professionale e umano intenso quello tra Magalli e la leggendaria Carrà. Nonostante ciò, l’ex timoniere de I Fatti Vostri ha confermato che nessuno, tranne Sergio Japino, sapeva dei gravi problemi di salute di Raffaella

“L’unico che lo sapeva era Japino. Lei aveva capito che era una strada senza ritorno e gli aveva lasciato indicazioni per il funerale e altre cose”, ha spiegato il presentatore. “Japino – ha aggiunto – vive nelle Filippine da qualche anno, là ha delle attività attività; poi è tornato in Italia ed è stato vicino a Raffaella fino alla fine. La loro è stata una storia d’amore diventata poi amicizia, un rapporto bellissimo che purtroppo è finito come sappiamo”.

Capitolo Fabrizio Frizzi: Magalli ha narrato per la prima volta di essere stato al corrente, quando quasi tutti non sapevano ancora nulla, delle difficili condizioni di salute dell’amico e collega. Per questo, la notizia della sua scomparsa non lo ha sorpreso nello stesso modo di quella della morte di Raffaella Carrà. “Io ero un po’ preparato per Frizzi perché gli amici più intimi lo sapevano. Sapevamo che non ci sarebbe stata guarigione, ma siamo comunque stati colpiti dalla velocità con cui se ne è andato”, ha puntualizzato il 74enne romano.

Magalli smaschera Sonia Bruganelli e lancia l’ennesima stilettata ad Adriana Volpe

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, ha poi commentato il caso televisivo orbitante attorno al Grande Fratello Vip e riguardante le due opinioniste del programma orchestrato da Alfonso Signorini, vale a dire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due donne hanno bisticciato dopo che la moglie di Paolo Bonolis si è immortalata con un selfie diffuso su Instagram al fianco proprio di Magalli che, come è noto, ha avuto molti dissapori in passato con la Volpe. Lo scatto è stato fatto in un ristorante della Capitale dove la Bruganelli e Giancarlo si sono incontrati casualmente nei giorni scorsi.

A differenza di quanto sostenuto da Sonia, che ha dichiarato che il selfie non voleva essere una provocazione nei confronti della collega, il presentatore capitolino ha dichiarato che invece la produttrice sapeva molto bene che quello scatto avrebbe fatto rumore. Detto questo ha aggiunto di non trovare nulla di male nel gesto, lanciando l’ennesima stilettata ad Adriana. In particolare l’ha invitata a prendere la vita con più leggerezza e a non adirarsi per simili episodi.