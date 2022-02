“Pamela Prati ha denunciato Barbara d’Urso”, la conferma dopo 3 anni

Pamela Prati ha rivelato di aver denunciato Barbara d’Urso. Lo scoop è arrivato durante l’intervista a Belve, dove Francesca Fagnani ha rivolto diverse domande alla sua ospite e non solo sulla vicenda Mark Caltagirone. La nuova edizione del fortunato programma della Fagnani tornerà in onda stasera, in seconda serata su Rai Due. Si partirà proprio dalla puntata con la Prati protagonista e la conduttrice ha rivelato in anteprima qualche chicca della sua intervista a FqMagazine.

Questa nuova anteprima è la conferma del fatto che la nuova stagione di Belve farà decisamente discutere, e non poco. Già ieri c’è stata maretta a causa di Elettra Lamborghini, che ha chiesto di fare dei tagli alla sua intervista. Alla fine sarebbe stato deciso di non mandarla proprio in onda: la Fagnani non è disposta a modificare le sue interviste, piuttosto ci rinuncia. Oggi la conduttrice stessa ha svelato che Maria De Filippi ha rifiutato il suo invito. E adesso lo scoop sulla denuncia di Pamela Prati alla d’Urso.

Francesca Fagnani ha precisato di non aver invitato la Prati solo per parlare del caso Mark Caltagirone. La vicenda è nota, notissima: era il 2019 quando si è parlato in lungo e in largo dell’inesistenza del fidanzato di Pamela. Con accuse alle sue persone vicine, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, poi le sue lacrime da Silvia Toffanin ammettendo di essere vittima. Le tre hanno iniziato a lanciarsi accuse a vicenda, Barbara con questa vicenda ha fatto la fortuna di Live Non è la d’Urso.

Oggi la Fagnani ha chiarito di aver invitato la Prati per parlare del suo personaggio, che fa parte di un mondo che non esiste più, quello delle “prime donne” degli show. E poi sì, anche di come tentando di tornare alla ribalta le sia esploso tra le mani il caso Caltagirone. La conduttrice di Belve è rimasta colpita da alcuni aspetti drammatici dell’intervista alla Prati: “È stata trattata da diva prima e da reietta”. Quindi ha svelato che farà dichiarazioni sconvolgenti, per esempio la denuncia a Barbara d’Urso:

“Direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone gate”

Arriverà una replica di Barbara d’Urso? Magari dopo aver visto Pamela Prati a Belve sì. Di sicuro non interverrà dalla Fagnani per replicare: la conduttrice ha rivelato infatti che Barbara ha declinato il suo invito in passato.