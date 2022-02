Elettra Lamborghini, esplode il caso Belve: chiesti tagli a intervista, su cosa

È esploso il caso Elettra Lamborghini a Belve. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi è stata ospite di Francesca Fagnani, che sta registrando la seconda edizione del fortunato programma. A lanciare la notizia è stato Dagospia, secondo il quale Elettra avrebbe chiesto di fare dei tagli alla sua intervista. Una richiesta che probabilmente non verrà accettata, sia per il tipo di programma sia perché se si accetta di partecipare a un programma e si risponde a delle domande, è inutile poi chiedere di tagliare. Tanto vale cavarsela con un no comment, per esempio. Perché Elettra Lamborghini avrebbe chiesto di fare tagli a Belve?

La richiesta sarebbe arrivata, secondo voci di corridoio, su delle risposte ad alcune domande sulla sua sessualità. Proprio mentre saltava fuori questa indiscrezione, TV Blog stava intervistando Francesca Fagnani che stava già rivelando tutto questo, senza fare nomi però. La conduttrice ha raccontato:

“Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai”

Il volto di Belve ha continuato spiegando che su Rai Due non è mai stata condizionata dai direttori, né sugli ospiti da invitare né sulle domande. Cosa non scontata, ha tenuto a sottolineare. Si sente libera sulla rete, una libertà garantita e questa è una cosa fondamentale per lei. Per questo non la spaventa la richiesta di un ospite che chiama e chiede di tagliare pezzi delle interviste. “È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi”, ha aggiunto. Quindi ha spiegato come funziona il suo programma, e questo fa capire perché il risultato è così autentico. C’è una regola di ingaggio: lei non passa le domande prima, neanche sotto tortura. Sia per un principio giornalistico sia perché non ci sarebbero le reazioni autentiche dell’ospite.

Le sue interviste vanno in onda così come sono state realizzate, altrimenti non va proprio in onda. “Preferisco che l’intervista non vada in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”, ha precisato. Al momento non è mai successo che un’intervista non andasse in onda, la Fagnani ha raccontato che gli ospiti alla fine ci riflettono su e non fanno più richieste. “E si piacciono pure in onda”, ha chiosato. Succederà la stessa cosa a Elettra Lamborghini a Belve? E soprattutto, arriverà una smentita da parte della diretta interessata sulla richiesta dei tagli?