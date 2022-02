Blanco, perché si chiama così? La curiosa storia dietro il nome d’arte

Il vero nome di Blanco è Riccardo Fabbriconi ma non tutti forse conoscono la curiosa storia che si nasconde dietro questo nome d’arte. A svelarla Mohamed, il pizzaiolo egiziano che ha lavorato con il vincitore del Festival di Sanremo 2022 in una pizzeria di Calvagese della Riviera, paesino in provincia di Brescia dove l’artista è nato e cresciuto.

Prima di diventare un cantante affermato e vincere la kermesse musicale più importante in Italia Blanco ha fatto diversi lavoretti per produrre le sue prime canzoni. Per un paio d’anni ha dunque lavorato in pizzeria, dove aveva il compito di farcire le pizze che poi Mohamed preparava e infornava.

L’amico egiziano di Blanco ha spiegato al settimanale Di Più che questo nome è stato scelto perché Riccardo Fabbriconi è allergico al latte. Il diciannovenne è infatti intollerante al lattosio e ha optato per Blanco, termine spagnolo che vuol dire bianco, proprio come il latte che non può bere.

Il collega di Mahmood non può mangiare neppure i formaggi e quando deve scegliere una pizza opta sempre per una senza mozzarella. Mohamed ha inoltre rivelato di non aver mai visto Blanco bere birra o alcolici. L’artista preferisce gustare una semplice Coca Cola.

Blanco non ha mai parlato apertamente della sua intolleranza al lattosio: qualche tempo fa si è limitato a dire che il nome d’arte era nato per caso, su suggerimento di un amico in sala di registrazione. È probabile che il vincitore di Sanremo non ne abbia parlato per una questione di riservatezza.

Nonostante la grande popolarità Riccardo Fabbriconi è rimasto un ragazzo semplice ed umile, pronto a lavorare sodo per affermarsi nel mondo della sette note. Anche se, ovviamente, la sua vita dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston è decisamente cambiata.

Oggi Blanco è sempre in giro, a promuovere la sua musica, e non riesce come vorrebbe a vedere i suoi genitori e le persone che ama, tra cui la fidanzata Giulia conosciuta alle superiori. I due fanno coppia fissa dal 2019: la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo.