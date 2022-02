Blanco infiamma il gossip: crisi con la fidanzata? Cosa ha detto il cantante

Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, è il cantante del momento. Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, con il quale ha confezionato ‘Brividi‘, ha visto la sua popolarità schizzare alle stelle. Inevitabilmente sul giovane bresciano si sono accesi pure i riflettori del gossip. Blanco è fidanzato? C’è qualcuno nel suo cuore? La risposta è sì. Come è noto Riccardo ha una dolce metà di nome Giulia. La ragazza lo ha seguito passo passo durante il Festival. Tante anche le cartoline zuccherose che il cantante e la compagna hanno mandato dalla riviera, mostrandosi affiatatissimi. Nelle scorse ore, però, ha iniziato a circolare la voce che sostiene che qualcosa nel rapporto potrebbe essersi incrinato di recente. A dare impulso al vociferare della cronaca rosa è stato lo stesso Fabbriconi, intervistato da Rtl.102.5.

Blanco accende il gossip: cosa sta succedendo con la fidanzata Giulia?

La speaker radiofonica, dando per scontato che la relazione tra Blanco e Giulia stesse viaggiando in pompa magna, ha chiesto retoricamente al talento musicale se in amore fosse felice. Senza manco farlo apposta, dalla domanda ‘innocente’, è saltato fuori un mezzo scoop. Motivo? Riccardo, prima di rispondere, ha tirato un lungo sospiro per po dire: “Alti e bassi”. Ma come alti e bassi?. La conduttrice ha voluto saperne qualcosa di più: “Quanto tempo è che sei fidanzato?”. Prima di replicare, l’artista ha di nuovo ribadito: “Alti e bassi” per poi aggiungere: “Comunque un anno”.

La speaker radiofonica a questo punto si è resa conto di aver mosso una corda che forse non avrebbe dovuto pizzicare. E infatti ha chiosato: “Credo di aver toccato un tasto…”. A togliere le castagne dal fuoco a Blanco ci ha pensato il collega e amico Mahmood, con il quale stava facendo l’intervista. L’autore di ‘Soldi’ ha messo tutto a tacere: “No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità”.

Fatto sta che Blanco, più o meno volontariamente, ha acceso il gossip sul suo conto. Se quell'”alti e bassi” poteva sembrare di primo acchito una battuta, quando Riccardo lo ha ribadito senza che nessuno lo avesse incalzato è parso tutto fuorché una frase buttata a casaccio. Chissà cosa ne pensa Giulia delle frasi del fidanzato.