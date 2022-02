Mahmood e Blanco, così hanno piantato in asso Bruno Vespa: il retroscena

I due vincitori del Festival di Sanremo 2022 hanno già iniziato a “tirarsela”? Questo è quello che lascia intendere un recente articolo di Dagospia, che lancia online una succosa indiscrezione riferita ai due artisti. Dopo aver trionfato alla kermesse con il brano Brividi, i due giovani artisti hanno già detto di no alla partecipazione di due importanti programmi Rai.

La prima occasione in cui i due artisti si sono rifiutati di partecipare ad un’intervista in diretta si è venuta a creare lo scorso 9 febbraio, durante una puntata di La Vita in Diretta. Mahmood e Blanco sono stati intercettati all’aeroporto dall’inviata di Rai Uno, Anna Maria Prina, non filandosela neanche per sbaglio e anzi prendendola pure un po’ in giro. Comprensibilmente, i due non avevano tutta questa voglia di rilasciare dichiarazioni dopo il tour de force degli ultimi giorni. Tuttavia, sul giornale diretto da Roberto d’Agostino, leggiamo che i due cantanti avrebbero dato buca con largo anticipo anche ad un’altra importante trasmissione.

Stiamo parlando di Porta a Porta, il celebre talk show condotto da Bruno Vespa. Alla trasmissione i vincitori di Sanremo 2022 avrebbero detto un secco no, senza troppe spiegazioni. Un rifiuto definito da Dagospia come una vera e propria mancanza di classe.

Questo, tra l’altro, non è l’unico retroscena su Mahmood e Blanco riportato dal sito. Sulle pagine online di “Dago” leggiamo infatti che lo scorso 6 febbraio i cantanti avrebbero preso un aereo privato per un trasporto lampo dalla Liguria alla Lombardia. Questo perché i due artisti avevano lasciato lo studio di Domenica In all’Ariston sul tardo pomeriggio per poi volare (è il caso di dirlo) a Milano per partecipare a Che tempo che fa di Fabio Fazio.

In effetti, facendosi due calcoli, era parecchio difficile immaginarsi che i due sarebbero riusciti ad arrivare in tempo per la registrazione dello show di Fazio, poco importa che si fossero spostati in macchina o in treno. Resta ora da capire chi avrà l’onore di ospitare i due artisti insieme in onda da qui alle prossime settimane. Il rischio che, con l’avvicinarsi dell’Eurovision, Mahmood e Blanco diventino irraggiungibili non è poi così remoto.