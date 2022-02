Mahmood e Blanco, surreale 2 di picche a Matano: la reazione di Alberto

Momento tragicomico a La Vita in Diretta. Alberto Matano sperava di avere per qualche minuto in collegamento Blanco e Mahmood, i trionfatori del Festival di Sanremo 2022. E invece i due baldi giovani hanno liquidato l’inviata del talk pomeridiano di Rai Uno, Anna Maria Prina, facendo spallucce e spernacchiando una barzelletta. Se la situazione non fosse stata così surreale e se non fosse che i due cantanti in questo momento godono del favore e della simpatia dell’Italia intera, c’è da scommettere che si sarebbe creato un polverone. E invece Matano ha giustificato i ragazzi, senza alimentare alcuna polemica.

Anna Maria Prina ha provato a intercettare i due cantanti di “Brividi” quando sono sbarcati a Roma per essere ospiti di Amadeus a I Soliti Ignoti: all’aeroporto erano attesi dall’inviata. Peccato che quando l’abbiano vista se ne sono fregati altamente, tirando dritto. La giornalista non si è data per vinta e li ha seguiti, nel tentativo di farsi rilasciare qualche dichiarazione. Ha provato pure a giocare la carta ‘moglie di Amadeus’, dicendo ai due cantanti che in studio c’era Giovanna Civitillo.

Nonostante ciò, Blanco e Mahmood hanno fatto spallucce. Poi il cantante di “Soldi” ha trasformato il servizio in un qualcosa di ancor più surreale, raccontando una barzelletta: ”Cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert”. Il conduttore Alberto Matano li ha scusati per lo stress e tutti gli impegni dei giorni successivi alla loro vittoria sanremese.

Sanremo, ‘postumi’: le urla di Donatella Rettore e la polemica della figlia di Raoul Casadei

A proposito di ‘postumi’ da Festival, Dagospia ha rilanciato l’indiscrezione relativa a una furibonda lite tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Motivo? Pare che la cantante di “Kobra, dopo aver saputo da Amadeus che era stata la collega e non lui a non volere un medley dei suoi successi nella serata delle cover, abbia fatto volare stracci e non solo con tanto di urla in hotel a certificare la ‘brocca perduta’.

Sempre restando in tema di polemiche post Festival, da segnalare che Mirna Casadei , figlia di Raoul, morto lo scorso anno causa Covid, se la sarebbe presa non poco con Amadeus per non avere ricordato il padre e la sua orchestra con dolci parole: ”Avete pestato una ca..ca…”