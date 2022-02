Mahmood e Blanco, festa con i fan dopo la vittoria: le foto, ora l’Eurovision

Festa con i fan per Mahmood e Blanco dopo la vittoria a Sanremo 2022. Da giorni e giorni i loro fan assediano l’albergo in cui hanno alloggiato nella città dei fiori e anche ieri sera, in piena notte, erano lì ad attenderli. Le immagini di Mahmood e Blanco in hotel che cantavano dal balcone e la folla che li seguiva in coro hanno fatto il giro dei social. Ogni passo che hanno fatto a Sanremo è stato ripreso dai fan. C’è anche un video in cui Blanco chiede ai suoi fan di indossare la mascherina e di tenere le distanze, ma purtroppo non tutti gli hanno dato ascolto. Soprattutto ieri sera, anzi stanotte, quando c’è stato un bagno di folla.

Nelle immagini riprese da Fanpage si vedono Blanco e Mahmood dopo Sanremo fare ritorno in hotel. I fan erano già lì, con i telefoni già pronti a immortalare quel momento e le ugole altrettanto pronte a urlare per loro, a celebrare la loro vittoria. La macchina è arrivata a suon di clacson, l’entusiasmo era a mille e la sicurezza ha dovuto chiedere ai fan di creare un corridoio prima di far scendere i vincitori di Sanremo 2022.

Il primo a uscire dal van è stato Michelangelo, il braccio destro di Blanco e altrettanto amato, ed è soprattutto il produttore di Brividi. Proprio lui portava il premio, il Leone d’oro, e lo ha mostrato alla folla. Poi sono apparsi Mahmood e Blanco, entrambi hanno scatenato i fan e hanno gioito e festeggiato con loro. I due si sono lasciati andare e si sono fatti circondare dall’amore dei loro fan e dal calore del loro abbraccio. Qualcuno è riuscito ad abbracciarli davvero, tra l’altro.

I fan hanno urlato in coro i nomi dei due cantanti, Blanco si è alzato in piedi sul parapetto dell’hotel e ha invitato Michelangelo e Mahmood a seguirlo. Solo il primo lo ha fatto, Mahmood ha preferito comparire solo con la testa infilandosi tra le gambe di Michelangelo. Una simpatica scenetta per la folla accorsa in albergo. Ed è stato solo l’inizio, perché adesso si pensa già a Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022.

Mahmood e Blanco hanno accettato l’Eurovision 2022, i messaggi di Pausini e Cattelan

I vincitori di Sanremo 2022 in conferenza stampa stanotte hanno accettato di partecipare all’Eurovision Song Contest. Per Blanco non c’è cosa più bella del rappresentare l’Italia. Per Mahmood si tratta di un ritorno visto che ha già partecipato con Soldi, ma è altrettanto emozionato anche perché si terrà in Italia. Quest’anno insomma sono ancora più contenti di rappresentare l’Italia proprio perché la manifestazione si svolgerà nel nostro paese.

Su Instagram Laura Pausini e Cattelan hanno scritto a Mahmood e Blanco. Dopo la loro vittoria infatti Laura ha scritto tra le sue stories: “Vi aspettiamo a Torino. Che botta!”. Queste invece le parole di Cattelan: “Grandi ragazzi, meritatissimo! Ci vediamo a Torino”. Mika, il terzo conduttore, per ora non si è ancora espresso.