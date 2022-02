Ambra Lombardo si sposa dopo Kikò: chi è il futuro marito

La ex di Kikò Nalli sta per sposarsi: ecco l’annuncio e tutto quello che dovete sapere sul compagno Lorenzo

Congratulazioni ad Ambra Lombardo. ex concorrente del Grande Fratello 16, che ha annunciato poche ore fa sul suo profilo Instagram ufficiale di essersi ufficialmente fidanzata. A breve, dunque, l’ormai ex insegnante siciliana salirà all’altare con il suo compagno, Lorenzo Cascino.

L’annuncio è arrivato nel modo più classico, con un canovaccio che già abbiamo visto infinite volte. Sul suo profilo IG ufficiale, l’influencer ha condiviso un romantico video in compagnia della sua dolce metà. La proposta, a quanto pare, è avvenuta a Miami, dove i due stanno trascorrendo qualche romantico giorno insieme. Lorenzo Cascino si è attenuto al mood del periodo, scegliendo proprio la settimana di San Valentino (o forse la sera del 14 stessa?) per chiedere la mano della bella Ambra. Nella clip vediamo Ambra al settimo cielo, sorridente con la scatolina dell’anello in mano mentre abbraccia Lorenzo, che la stringe di fronte al sagrato di una chiesa, dove è avvenuta la proposta. Ad accompagnare il post la didascalia “Non serve San Valentino!” e l’hashtag #si.

Lorenzo Cascino, vi ricordiamo, è il primo compagno arrivato nella vita di Ambra Lombardo dopo la fine definitiva della relazione con Kikò Nalli, l’hairstylist già celebre ex di Tina Cipollari . La conferma definitiva della loro relazione, dopo settimane di rumor e dubbi da parte dei follower della Lombardo, era arrivata sempre su Instagram con una foto nella quale i membri della coppia apparivano felici e sorridenti insieme.

“Si era capito…ma…Nuntio vobis gaudium magnum: habemus fidanzatum” aveva scritto la Lombardo, sottolineando che ormai tutti avevano capito che con Lorenzo ci fosse ben più di una semplice amicizia.

Chi è Lorenzo Cascino, il futuro marito di Ambra Lombardo

Cascino (per i più curiosi ha il profilo Instagram chiuso) è un imprenditore attualmente responsabile dello sviluppo del business del brand di design di interni Visionnaire Home, con sede negli Stati Uniti, per la precisione a Los Angeles. In passato, Cascino ha avuto un ruolo chiave anche come supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio. Alle spalle, Cascino ha una laurea in Scienze Politiche, ottenuta presso l’Università degli Studi di Milano nell’ormai lontano 1997.