Kikò e Ambra si sentono ancora. “Tina? Non deve mettere becco”

Non è ancora detta l’ultima parola tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. Gli ex concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso si sono lasciati da tempo ma sono ancora in contatto. A farlo sapere l’ex marito di Tina Cipollari in una lunga intervista concessa al settimanale Vero. Dopo aver spiegato che con Ambra è finita a causa della distanza e dei rispettivi impegni professionali, Kikò ha ammesso che continua a sentirla con una certa regolarità. Addirittura tutti i giorni, tanto che ad oggi non è escluso un futuro ritorno di fiamma.

Queste le dichiarazioni dell’ex tutor di Detto Fatto alla rivista:

“Un ritorno con Ambra? Mai dire mai. Non metto barriere. Abbiamo un rapporto bellissimo, ci sentiamo tutti i giorni e ci siamo l’uno per l’altra. Ovviamente c’è qualcosa tra noi, purtroppo non stiamo insieme ma andiamo avanti così. La cosa importante è tenere la scintilla accesa in tutte le cose. La mia scintilla è nella speranza: spero che ci siano sempre amore e passione nella mia vita. Se sarà con Ambra o con un’altra donna non lo so”

E alla domanda su Tina Cipollari, ex moglie, la risposta di Kikò Nalli è stata piuttosto chiara:

“Tina non potrebbe mettere becco: siamo stati sposati ma ora ognuno fa la sua vita. Io non metto naso nelle sue cose e lei non mette naso nelle mie”

Se la situazione sentimentale di Chicco Nalli è più tormentata e nebulosa, diversa è quella dell’opinionista di Uomini e Donne. La Vamp Tina Cipollari ha ritrovato la serenità accanto al ristoratore fiorentino Vincenzo. Dopo aver superato una breve crisi, dovuta principalmente al lockdown del 2020, i due sono tornati di nuovo insieme e sono pronti addirittura a convolare a nozze.

Tina e Kikò hanno mantenuto un buon rapporto solo per i tre figli avuti insieme: Francesco, Mattias, Gianluca. Per amore dei ragazzi Nalli si è trasferito in una casa vicina a quella che condivideva con l’ex moglie. Il matrimonio tra la Cipollari e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è durato dal 2005 al 2018.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Chicco Nalli ha preferito dedicarsi totalmente al suo lavoro di hair stylist. Nell’ultimo periodo ha inventato un nuovo tipo di colorazione per capelli e ha dato vita ad una linea di prodotti naturali. Un progetto di cui Kikò è molto orgoglioso.

E Ambra Lombardo? La bella siciliana continua a dividersi tra il mondo della scuola e quello della tv. Oltre a lavorare come professoressa è ospite fissa di Tiki Taka. Con la sua bravura, disciplina e bellezza, Ambra ha saputo conquistare Piero Chiambretti che prima del programma calcistico l’ha fortemente voluta anche ne La Repubblica delle Donne.