Ambra Lombardo su Kikò: “Mai sfruttato. Dopo il Gf ho subito lavorato in tv”

Ambra Lombardo è tornata a parlare di Chicco Nalli, in arte Kikò. I due hanno provato a ricucire il loro rapporto ma invano. Il tentato riavvicinamento si è rivelato un buco nell’acqua. La distanza ha giocato a sfavore della modella e dell’hair stylist: lei a Milano, lui a Roma. E l’ex marito di Tina Cipollari non ha mai voluto fare un passo in più nei confronti della professoressa perché totalmente concentrato sul lavoro e sui tre figli Matias, Gianluca e Francesco.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Ambra ci ha tenuto a precisare che Kikò è un grande uomo, con tante qualità e valori importanti. La loro love story, nata al Grande Fratello di Barbara d’Urso nel 2019, non è riuscita però a decollare come meritava. Ambra ha inoltre puntualizzato di non aver mai sfruttato la sua vita privata per lavorare in televisione come malignamente insinuato da qualcuno:

“In tanti mi accusano di aver usato Chicco, ma non è così. I detrattori dicono che attraverso lui avrei aumentato la mia popolarità mentre da sola sarei sparita dal video. A onor del vero sono io quella che ha lavorato subito in tv dopo l’esperienza del Grande Fratello e non lui. A Kikò di certo non sono mancate le proposte ma ha scelto di concentrarsi con successo sul suo lavoro di hair stylist”

Dopo il Grande Fratello e qualche ospitata nel salotto di Barbara d’Urso la carriera di Ambra Lombardo ha spiccato il volo grazie all’incontro con Piero Chiambretti. Il conduttore Mediaset è rimasto colpito dall’intelligenza e dal fascino di Ambra e l’ha voluta prima a La Repubblica delle Donne e poi a Tiki Taka.

Oggi Ambra Lombardo ha una rubrica tutta sua nel programma calcistico di Canale 5. “Chiambretti è il mio maestro e non smetterò mai di essergli grata per l’opportunità che mi dà”, ha assicurato la Lombardo. Oltre alla tv la 34enne continua anche a lavorare come insegnante in un liceo della Lombardia.

E Kikò Nalli? Come spiegato dalla sua ex fidanzata il 50enne ha deciso di dedicarsi alla sua professione dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. In realtà Nalli potrebbe presto tornare in televisione: è in lizza per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi.

Il reality show dovrebbe andare in onda, Covid permettendo, nella primavera 2021. Insieme a Kikò dovrebbero sbarcare all’Isola dei Famosi pure: Sossio Aruta, Lorenzo Riccardi, Lucas Peracchi, Luigi Oliva, Mila Suarez, Costantino Vitagliano, Andrea Cerioli, Angela Nasti, Marco Baldini, Giovanna Abate.

Al momento sia Ambra Lombardo sia Kikò Nalli restano single. L’ex gieffina non ha nascosto però la voglia di innamorarsi e mettere su famiglia.