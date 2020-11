L’Isola dei Famosi torna in tv. Dopo una lunga pausa il reality show è pronto a tornare su Canale 5. La nuova edizione dovrebbe partire nella primavera 2021. Slittamento dovuto all’allungamento del Grande Fratello Vip, che durerà fino al prossimo febbraio. Il settimanale Nuovo Tv ha fornito nuove indiscrezioni sul programma ambientato in Honduras, svelando pure la presunta data d’inizio. Pare che la trasmissione partirà ufficialmente il prossimo 2 aprile. Alla guida del format sarebbe stata confermata Ilary Blasi, che avrebbe avuto la meglio sulla collega Belen Rodriguez.

La rivista diretta da Riccardo Signoretti assicura che l’Isola dei Famosi si farà al 90%. Le perplessità riguardano l’organizzazione logistica del personale tecnico con la pandemia di Coronavirus ancora in corso. Appena verranno definiti i dettagli degli spostamenti in sicurezza ci sarà il via libero definitivo. A quanto pare sembra confermato l’Honduras come location. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di spostarsi alle Canarie, dove si sono registrati pochi casi di Covid-19.

Intanto è già partito il totonomi sui Vip che potrebbero sbarcare all’Isola dei Famosi 2021. Il famoso più desiderato è l’attore turco Can Yaman. Il protagonista della soap opera turca Daydreamer é acclamato da milioni di telespettatrici italiane. Secondo le fonti interpellate da Nuovo sembra che il 31enne sia stato corteggiato a lungo anche dal Grande Fratello Vip ma pare che pretendesse troppo. Si sussurra di una richiesta di ben 200 mila euro. La produzione dell’Isola dei Famosi riuscirà nell’impresa di avere l’affascinante Can?

Tra gli altri probabili concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021 ci sono: l’hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, la modella Mila Suarez, gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi, l’ex calciatore Sossio Aruta, l’ex gieffina Cristina Plevani e l’ex fidanzato di Pamela Prati Luigi Oliva. In pole position pure il conduttore radiofonico Marco Baldini, diventato di recente papà all’età di 61 anni.

Per molti di questi personaggi si tratterebbe della seconda esperienza in un reality show. Kikò, Mila, Sossio e Cristina hanno infatti già partecipato al Grande Fratello.