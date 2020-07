Ambra Lombardo, estate da single: “Kikò? Sono stanca di aspettare”

Finalmente arriva la conferma tanto attesa: è finita tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. La professoressa e l’hair stylist si sono lasciati dopo l’emergenza Coronavirus. A dare la conferma l’ex gieffina sulle pagine del settimanale Nuovo. La bella siciliana ha ammesso che due stili di vita diversi e la lontananza hanno contribuito a spezzare il legame. Un legame che resta di affetto e stima sincera, tanto che Ambra ha assicurato che ci sarà sempre per il suo ex fidanzato. Ma a 34 anni la Lombardo sogna qualcosa di diverso, un amore quotidiano e presente, una storia solida con la quale costruire qualcosa di importante, come ad esempio una famiglia. Famiglia che invece Kikò ha già: dall’ex moglie Tina Cipollari ha avuto tre ragazzi che segue costantemente con devozione, passione e sacrificio.

Ambra e Kikò del Grande Fratello si sono lasciati

“Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stanca di aspettare”, ha dichiarato Ambra Lombardo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La modella abita a Milano mentre Chicco Nalli si divide tra Sabaudia, la sua città natale, e Roma, dove vivono i suoi tre figli. Ambra ha confidato di aver vissuto la quarantena lontana da Kikò e che si sono rivisti solo una volta, quando l’emergenza Coronavirus è terminata. Prima del lockdown, invece, si erano incontrati a dicembre. Una relazione a singhiozzo, che la giovane non trova nelle sue corde. “La mia sarà una estate da single. Anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”, ha puntualizzato la Lombardo. Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da Kikò, che di recente si è limitato a smentire il presunto ritorno di fiamma con Tina Cipollari.

Ambra Lombardo single e pronta a tornare in televisione

Nonostante la fine del rapporto con Kikò Nalli – anche se mai dire mai, potrebbe esserci un ritorno di fiamma nei prossimi mesi- Ambra Lombardo è felice per il suo futuro lavorativo. A settembre tornerà ad insegnare e sarà coinvolta in un nuovo progetto televisivo. Dopo il Grande Fratello di Barbara d’Urso e CR4-La Repubblica delle Donne la Lombardo si sta facendo largo sul piccolo schermo. Il sogno della ragazza resta quello di affermarsi come conduttrice dopo tanti anni di insegnamento e shooting fotografici.