Kikò e Tina Cipollari ci riprovano? Nalli rompe il silenzio: la verità

AGGIORNAMENTO: Tina ha smentito di essersi lasciata con Vincenzo

Tina Cipollari e Vincenzo, ristoratore di Firenze, si sarebbero lasciati. A riportare il retroscena è stato il settimanale Di Più Tv che ha aggiunto che sarebbe stata l’opinionista di Uomini e Donne a dire basta dopo circa due anni di frequentazione. Non solo: secondo lo spiffero ‘rosa’, dietro alla rottura della relazione ci sarebbe stato un riavvicinamento della Vamp all’ex marito Chicco Nalli. Cosa c’è di vero? Realmente Kikò e la Cipollari starebbero riallacciando i rapporti? A fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato che con un intervento via social ha messo a tacere il gossip sul suo conto, affermando che quanto scritto dal magazine di cui sopra non avrebbe alcun fondamento di verità. Dunque non c’è alcun ritorno di fiamma in corso. Nel frattempo, attorno a Nalli, continua il chiacchiericcio sulla love story con Ambra Lomabrdo, la Prof conosciuta nella Casa del Grande Fratello.

Kikò Nalli sul gossip che lo vuole nuovamente vicino sentimentalmente all’ex moglie Cipollari: “Bugiardi”

L’hair stylist non ha usato mezzi termini per commentare il gossip che lo vorrebbe nuovamente vicino a Tina. “Bugiardi”, ha scritto Kikò su Instagram, sotto al profilo di Blog Tivvù in riferimento all’indiscrezione. E ancora: “Non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti”. Appare più che evidente che con la Cipollari un ritorno di fiamma non sia in corso. Intanto in molti si chiedono se la storia con Ambra Lombardo stia proseguendo oppure no. Da mesi la Prof siciliana e Chicco hanno scelto di mantenere un basso profilo, non mostrandosi più assieme né sui social né in tv. Tanti sono pronti a scommettere che il rapporto sia giunto su un binario morto. Tuttavia dai diretti interessati non è giunta alcuna dichiarazione a riguardo. Chissà…

Tina e Vincenzo: i motivi dell’addio

Secondo il settimanale Di Più Tv, Tina avrebbe deciso di troncare la relazione con Vincenzo per due motivi: il primo perché nutrirebbe il desiderio di ricucire con Nalli (come spiegato sopra tale dinamica è stata però smentita dal diretto interessato); il secondo sarebbe imputabile alla distanza. Vincenzo vive a Firenze, città in cui cura i suoi affari, mentre Tina è di base a Roma. A lungo andare questa situazione avrebbe provocato problemi nella coppia. Da qui la decisione della Vamp di dire basta.