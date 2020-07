Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato Vincenzo: c’entra l’ex marito Kiko

Amore al capolinea tra Tina Cipollari e il ristoratore fiorentino Vincenzo. Da tempo si parlava di crisi tra i due e ora pare che sia arrivata la rottura definitiva. I diretti interessati non hanno mai smentito i gossip dell’ultimo periodo e stando a quello che ora scrive il settimanale Di Più Tv sarebbe stata l’opinionista di Uomini e Donne a chiudere definitivamente il legame. Il motivo? Secondo quanto sussurrano gli amici la Vamp si sarebbe stancata di questa storia d’amore a distanza. Lei vive infatti a Roma, dove oltre al lavoro in tv è impegnata anche a seguire i tre figli, lui è nato e cresciuto a Firenze, dove possiede una osteria assai prestigiosa. Ma dietro questa separazione, avvenuta a quasi due anni dal primo incontro, ci sarebbe pure il recente riavvicinamento tra Tina e l’ex marito, l’hair stylist Chicco Nalli in arte Kikò. Lo scorso inverno il 50enne ha avuto un malore e l’ex moglie è subito corsa al suo capezzale in ospedale. E pare proprio che nella corsia di quell’ospedale si sia riaccesa la fiamma del loro amore…

Tina Cipollari e Kikò tornano insieme? Ultimi gossip sulla coppia

“Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”, ha racconto un amico della coppia alla rivista edita da Cairo Editore. Da qui la scelta di Tina di dire addio a Vincenzo: i due non hanno trascorso la quarantena insieme e a quanto pare non si sono neppure visti dopo il lockdown. Kikò, invece, non fa più coppia fissa con Ambra Lombardo, la Professoressa conosciuta al Grande Fratello. In realtà l’esperto di bellezza non ha mai ufficializzato la separazione dalla bella siciliana ma da tempo non si fa più vedere in sua compagnia. Tina e Kikò sono dunque pronti a riprovarci? Chissà… di sicuro saranno legati per sempre dai tre figli Mattias, Francesco e Gianluca.

Tina Cipollari ha detto addio al suo fidanzato Vincenzo

“Anche se in tv si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”, ha spifferato la gola profonda a Di Più Tv. Sarà vero? In questi giorni Tina è in vacanza in Sardegna e in spiaggia ha messo in mostra la sua nuova smagliante forma fisica. Grazia a una dieta ferrea seguita con costanza tutto l’anno ha di fatto perso oltre dieci chili.