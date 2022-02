Drusilla Foer: prima serata in arrivo su Rai 1, date e chi la affiancherà

Drusilla Foer, il personaggio nato dall’estro creativo del performer Gianluca Gori, sta per tornare in televisione, ma questa volta al centro della scena come mai le era capitato prima. Sono infatti arrivate nuove, succose anticipazioni su Dagospia, riferite ad un’importante conduzione messa in mano a Drusilla, un progetto in arrivo a breve. Proviamo a fare un po’ il punto.

Sulle pagine online del giornale diretto da Roberto D’Agostino leggiamo che Drusilla Foer sarà la protagonista di una prima serata in programma venerdì 1 e 8 aprile. Stiamo parlando in questo caso della trasmissione Ci vuole un fiore, un programma prodotto dalla Ballandi. Si tratterà a quanto pare di un format piuttosto particolare e inedito per la Rai, uno spettacolo “green” legato all’ambiente e alla sostenibilità. Sarà dunque uno show “ecologista” che fra un’ospitata di comici e di musicisti e l’altra metterà al centro il Pianeta Terra.

Drusilla Foer, in realtà, non sarà sola sul palco. Di conseguenza, Ci vuole un fiore non sarà un one woman show tout court come ci si potrebbe aspettare. Al fianco della performer troveremo infatti il cantante e ex vincitore di Sanremo Francesco Gabbani e il comico Nino Frassica. La presenza di Gabbani, in particolare, era stata confermata già diverse settimane fa.

Drusilla Foer: il trionfo (meritato) post Sanremo

Come sottolineato da Dagospia, questo prestigioso ruolo in televisione ottenuto da Drusilla Foer è strettamente legato al grande successo che l’artista ha ricevuto di recente sul palco dell’Ariston. Drusilla Foer, come ricorderete, è stata una delle “figure femminili” che a inizio febbraio hanno affiancato Amadeus a Sanremo 2022.

Drusilla, rispetto alle sue college Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Lorena Cesarini, ha fatto una figura decisamente migliore. Spigliata, elegante, con dei tempi comici clamorosi e mai neanche lontanamente smielata o volgare, la performer si è letteralmente mangiata il palco.

Un’accoglienza davvero da regina per Drusilla Foer, a tal punto che già in conferenza stampa post Sanremo lo stesso direttore di Rai Uno Stefano Coletta aveva in qualche modo confermato l’interesse di mamma Rai di riportare di nuovo Drusilla in un programma della rete.