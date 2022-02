Michelle Impossible, Hunziker e Ramazzotti: c’è il bacio, ma non tutto torna

I due ex storici regalano un bacio durante il one woman show della conduttrice svizzera, ma qualcosa non quadra

Michelle Impossible, one woman show con protagonista Michelle Hunziker, ha subito sparato i fuochi d’artificio nei primi istanti della puntata d’esordio (il secondo appuntamento è previsto per mercoledì prossimo), ospitando i due ospiti più attesi della serata: Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti. A preparare il terreno per il cantautore romano ci ha pensato la regina di Mediaset, che in stile C’è posta per te ha narrato l’amore mitico tra l’artista e la conduttrice svizzera. Dopodiché ecco materializzarsi in studio Eros in carne ed ossa, che ha incendiato il pubblico cantando Fuoco nel fuoco. La Hunziker, messasi vicino al pianoforte, ha ballato e si è entusiasmata ed emozionata. Poi, eccoli, vicini vicini sul palco, i due ex ‘favolistici’, a scambiarsi dolcezze e addirittura un bacio. Qualcosa però non è tornato…

“Ciao”, l’esordio di Ramazzotti. “Tutto ho pensato fuorché tu accettassi l’invito… L’ho corteggiato come voi non potete capire…”, ha spiegato al pubblico Michelle che ha quindi chiesto all’ex marito: “Perché da vent’anni dicono che io e te dobbiamo tornare insieme?”. “Perché non si fanno i ca…i loro, e perché devono vendere”, la staffilata di Eros al gossip (su questo punto ci torneremo tra poco). “La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla?”, ha sottolineato il cantante, raccogliendo un lungo applauso.

“Noi siamo amici, diglielo anche tu Eros”, ha incalzato Michelle. “Sì, siamo amici”, la conferma del romano. “Almeno da domani non scriveranno più che stiamo tornando insieme”, la contro risposta della conduttrice a cui Ramazzotti ha fatto seguire una smorfia, lasciando intendere che sicuramente nulla cambierà. E in effetti così sarà probabilmente, anche perché a strizzare l’occhio alla cronaca rosa, a Michelle Impossible, sono stati proprio Eros e la Hunziker.

Pochi secondi dopo aver tuonato contro il gossip, hanno deciso di scambiarsi un bacio labbra contro labbra. Ohibò! Una cosa è certa, il gesto è stato pensato a tavolino. Chi conosce la tv sa riconoscere bene una scena studiata da una spontanea. Il kiss tra i due ex coniugi è stato palesemente architettato a bocce ferme. Ed è per questo che spinge a credere che qualcosa non torna: prima si lanciano bordate al chiacchiericcio nostrano e poi lo si infiamma di proposito?

Certo si è trattato di un bacetto. Eppure sia la Hunziker sia Ramazzotti sanno benissimo che un simile episodio si presta a un sacco di interpretazioni e speculazioni. E non solo del gossip… Infatti su Twitter si sono riversati una marea di utenti, trasognati e tripudianti. In definitiva o si fa la guerra alla cronaca rosa oppure la si nutre. Fare entrambe le cose stride un poco.

L’ospitata si è conclusa con Ramazzotti che ha intonato l’intramontabile ‘Più bella cosa’. Altre emozioni, altri applausi, altre speculazioni.