Michelle Hunziker crolla con Maria su Eros: perché c’entra Trussardi

Maria De Filippi sarebbe in grado di raccontare la vita di chiunque, pure dell’ultimo signor nessuno rimasto sulla faccia della Terra. Figuriamoci se si tratta di narrare una favola d’amore tra le più note dello star system vip italiano. E infatti eccola a rompere il ghiaccio in Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker. Per l’occasione lo studio è stato camuffato da C’è posta per te, con la conduttrice pavese che ha spiegato le tappe salienti della giovinezza della collega e amica: dalla famiglia che gira per la Svizzera, al primo amore Giorgio, fino all’arrivo in Italia in un paesino bolognese, per poi passare alla storia del celebre spot di intimo che accese i riflettori sull’allora 18enne Michelle. “Un lato b che è stato una botta di c…”, la battuta della moglie di Maurizio Costanzo che ha poi virato sulla relazione mitica con Eros Ramazzotti.

“A 18 anni è a Milano Marittima, alla discoteca Pineta. Ed è qui che vede per la prima volta Eros Ramazzotti. Un gioco di sguardi, ma poi Michelle se ne va assieme al fratello. Però incontra Eros poco dopo, in un bar, e si scambiano i numeri di telefono…”. Così Maria. Michelle è seduta sul sofà, con gli occhi lucidi. In studio piove una standing ovation, con l’emozione che monta ancor più nella svizzera. La De Filippi arriva al momento clou, il 1996, quando fu confezionata quella perla di ‘Più bella cosa’, brano immorale di Eros, impreziosito, nella clip musicale, dalla presenza di una giovanissima Hunziker. Di lì a poco rimase incinta di Aurora. Dopo la separazione dal cantante, però, quella canzone che tutti hanno continuato a cantare e cantano tuttora, lei non la più intonata.

“Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro”, spiega Michelle. “A volte la paura ti frena”, chiosa Maria. “Vero, non l’ho più nemmeno cantata sotto la doccia, solo in segreto con Aurora in qualche frangente. Quella è stata una favola e oggi la voglio cantare”, aggiunge Michelle che con le lacrime che quasi cascano si avvia a prendere il microfono. Dopo poche note, però, crolla, si ferma, vinta dall’emozione. “Scusatemi, sono veramente emozionata, tutta colpa di Maria. Ho un’ansia… Rifacciamola, è proprio un blocco, ma ora mi sblocco”. Ci riprova, la seconda volta va meglio. Altra standing ovation in studio.

E Tomaso Trussardi? Che c’entra? C’entra eccome. Perché Michelle non si sentiva di cantare quella canzone addirittura in privato? Chi si sarebbe sentito in imbarazzo o ferito? Se uno più uno fa due, quel qualcuno dovrebbe essere proprio l’imprenditore bergamasco, che di recente ha pure tuonato su Ramazzotti, rilasciando dichiarazioni di fuoco al Corriere della Sera.