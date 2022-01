Michelle Hunziker-Trussardi, addio: l’ombra di Eros Ramazzotti, retroscena

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono più una coppia. L’annuncio ufficiale lo hanno dato gli stessi ex coniugi tramite una nota stampa stringata in cui hanno reso noto che continueranno a remare nella stessa direzione nel crescere le loro figlie, Sole e Celeste. Dopo che è trapelata la notizia della rottura, il Corriere della Sera ha ricostruito i retroscena dei motivi che hanno portato l’imprenditore bergamasco e la conduttrice svizzera a dirsi addio. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha poi aggiunto un altro tassello gossipparo circa le cause che hanno provocato il naufragio sentimentale, menzionando Eros Ramazzotti, il primo marito di Michelle.

Il settimanale Oggi ha spiegato che la crisi tra la Hunziker e l’uomo d’affari lombardo ha radici lontane, che affondano a circa due anni fa. Più o meno coincidono con l’avvento della pandemia Covid. Lì sarebbero cominciati i primi dissidi nella relazione che con il passare dei mesi non si sarebbero appianati. Anzi, si sarebbero acuiti sempre più. Alla fine l’inevitabile decisione di dirsi addio. Ora si mormora che lei si stabilirà a Milano con le figlie, nell’abitazione già di sua proprietà, mentre Tomaso continuerà a vivere nella vicina Bergamo. Ma c’è dell’altro che conduce al legame tra Eros e la Hunziker.

No, nessun ritorno in love tra il cantante e l’elvetica. Quel che è certo, però, è che tra i due i rapporti sono ottimi. A testimonianza di ciò anche la foto recente postata su Instagram in cui Eros e Michelle si sono fatti immortalare assieme alla figlia Aurora, attovagliati in un ristorante. Sorrisi e dolce clima familiare: probabilmente un gesto che la Hunziker avrebbe evitato se con Tomaso ci fossero state ancora speranze. Non che si sia trattato di una ripicca nei confronti del bergamasco, semplicemente la presentatrice sembra che si sia sentita più libera.

D’altra parte, rileva sempre il magazine Oggi, per discrezione e per delicatezza nei confronti di Trussardi, Michelle avrebbe tenuto lontano dal gossip il fatto che con Eros sia in buoni rapporti. Si ribadisce che non c’è alcun ritorno di fiamma in corso. La Hunziker è donna da sempre riservata e non smaniosa di alimentare gossip fittizi, tantomeno di mettere in difficoltà chi gli sta accanto.

Fatto sta che ora Michelle è libera, così come lo è Ramazzotti. I fan nostalgici dell’amore che ‘fu’ hanno già iniziato a ricamare, auspicando una clamorosa ricucitura d’amore. Resteranno, con ogni probabilità, a bocca asciutta.