Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: svelate le reali cause dell’addio

La storia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi certifica una volta di più che le favole esistono solo nei libri. Nell’orbe terracqueo, per i comuni mortali, c’è solo un assaggio della fiaba, del vissero sempre e per sempre felici e contenti. La realtà a tratti è dura, spigolosa e ben diversa dai buoni propositi relativi alle promesse eterne che ci si scambia. Martedì 18 gennaio, l’imprenditore bergamasco e la conduttrice svizzera, attraverso una nota consegnata all’Ansa, hanno fatto sapere di aver deciso di separarsi. Un comunicato stringato, dove hanno sottolineato che alle loro due figlie, Sole e Celeste (8 e 6 anni), non mancherà l’amore e l’amicizia di mamma e papà. Nessun accenno alle cause che hanno portato la love story a naufragare. Ci ha pensato Il Corriere della Sera a ricostruire le tappe che hanno portato la relazione a infrangersi.

Sposati dal 2014 e sempre lontano dal gossip e da occhi indiscreti, Tomaso e Michelle hanno sempre vissuto il loro legame con riservatezza. Tutti pensavano che il loro non mostrarsi assieme in pubblico nelle ultime settimane fosse una protezione della sfera privata di coppia. Per questo, l’annuncio dell’addio, è giunto come un fulmine a ciel sereno, Il quotidiano di via Solferino racconta che le persone a loro vicine parlano di un amore “bello e litigarello”, cresciuto tra due caratteri forti e a tratti divergenti, che però, fino a poco tempo fa, hanno trovato sempre un punto di incontro.

La crisi avrebbe iniziato a manifestare i primi sintomi circa un anno e mezzo fa, quando sembra che i due siano precipitati in una crisi più grave, alimentata, rileva il Corsera, da “ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi avvistato sempre più spesso a Bergamo e lei a Milano con le figlie”. All’origine degli attriti di coppia delle ci sarebbe stato un “diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni”.

Con la crisi crescente si è creata via via una frattura sentimentale, con la Hunziker e Trussardi sempre più distanti. Proprio nel momento in cui le cose hanno cominciato a prendere una brutta piega, lei ha iniziato a coltivare nuovi interessi, come quello per le arti marziali, documentato da numerose stories su Instagram, con lei vestita da karateka in una palestra in provincia di Brescia, di proprietà di un amico dell’ex marito Eros Ramazzotti. Tomaso invece avrebbe speso sempre più tempo a Reggio Emilia, nel ruolo di brand ambassador della Motor Valley.

Il culmine della lontananza lo hanno raggiunto nel corso delle ultime festività natalizie, con la conduttrice che ha trovato rifugio in Alta Badia, assieme alle due figlie Sole e Celeste e all’amica del cuore Serena Autieri. Trussardi avrebbe raggiunto la moglie, ormai ex, e le bimbe solo il giorno di Natale per poi ripartire.

Quel che appare chiaro è che le restrizioni dettate dal maledetto Covid hanno innescato l’ennesimo capitombolo sentimentale. Le tante coppie scoppiate, vip e non, negli ultimi due anni, quelli cioè in cui c’è stata la pandemia, non sono frutto di una coincidenza. D’altra parte i guru della sociologia e della psicologia sono concordi nell’affermare rilevato che il virus, oltre ai danni alla salute, abbia provocato uno tsunami in molte relazioni sentimentali. Michelle e Tomaso si sarebbe lasciati lo stesso? Forse sì, forse no. Certo i periodi di convivenza forzata quotidiana possono aver acuito ancor più la crisi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il comunicato ufficiale della separazione

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Questa la nota che l’imprenditore e la conduttrice hanno consegnato all’Ansa.