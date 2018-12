Grande Fratello Vip urla fuori dalla casa: Monte avverte tutti, i concorrenti spiazzati

Gf Vip 2018, urla nella notte: delle fan mandano messaggi a Stefano e Benedetta

Mentre Stefano e Benedetta, insieme a Silvia, erano in giardino a chiacchierare al Grande Fratello Vip, ci sono state delle urla fuori dalla Casa. Urla che non sono state ben decifrate, ma i concorrenti sono riusciti a cogliere il segno. Anche se su Twitter si è aperto un dibattito su queste urla per Stefano su Dasha. Sì, nelle parole delle fan, o presunte tali, per il modello erano nascosti dei messaggi sulla sua fidanzata. Sempre se la ragazza si ritiene ancora tale, ma insomma fino a quando non chiuderanno di persona possiamo ancora definirli fidanzati. Tuttavia, le urla fuori dalla Casa del Gf Vip hanno un po’ destabilizzato Stefano. E fatto gongolare Benedetta, ma Monte ha avvertito i concorrenti.

Stefano Sala, le urla su Dasha e Benedetta fuori dalla Casa

Qualcuno pare abbia voluto seguire la scia degli attacchi a Dasha di un’ex concorrente di Amici, infatti fuori dalla Casa hanno urlato a Stefano che quando uscirà scoprirà delle cose sulla fidanzata. Benedetta ha riportato tutto a Francesco, giunto in un secondo momento, e ha riferito che nelle urla hanno riferito che Dasha “ha detto una serie di cose che quando uscirà vedrà”. Non sono giorni facili per Sala, che si sta mostrando pensieroso in questi giorni – ma in casa c’è anche un concorrente al settimo cielo – . Per fortuna hanno urlato anche che i genitori di Stefano sono orgogliosi di lui, altrimenti il modello sarebbe andato totalmente in confusione. Ma non finisce qui, perché dalle urla è sembrato di capire anche che abbiano detto a Stefano che Benedetta è fantastica e che la famiglia è dalla loro parte. Su queste parole la concorrente ha un po’ gongolato, bisogna ammetterlo.

Gf Vip, Stefano diviso tra Benedetta e Dasha: chi la spunterà?

Ovviamente non è vero che Dasha ha lasciato Stefano, anche se i suoi gesti potrebbero parlare per lei, almeno non lo ha fatto pubblicamente. Ed è per questo che si è scatenato il dibattito su Twitter. Innanzitutto le fan di Benedetta pare abbiano preso le distanze da queste urla contro Dasha, ma c’è anche chi sostiene che i concorrenti abbiano frainteso. A noi sembra strano ciò, siamo più propensi a credere che Stefano e Benedetta abbiano capito bene anche perché abbiamo assistito alla scena. Quando è stato riferito tutto a Monte, comunque, lui ha voluto rincuorare l’amico a proposito delle cose brutte che avrebbe detto Dasha e che scoprirà. Francesco, che intanto ha voluto avvertire Giulia e sua mamma, ha fatto notare che spesso le persone vanno a urlare senza cognizione di causa o per il gusto di farlo. Senza pensare alle conseguenze, insomma.

Altre urla per Benedetta: “Al cuor non si comanda”

L’intento di Francesco era sicuramente quello di non far preoccupare Stefano, visto che sono gli ultimi giorni nella Casa. E un concorrente in crisi per la fidanzata basta e avanza! Tuttavia non ha tutti i torti: le urla potrebbero essere state opera di ragazze che vorrebbero Stefano e Benedetta insieme. O che non vedono di buon occhio la modella ucraina – a proposito, sapete che anche Fabio Basile è fidanzato con una bellissima ragazza ucraina? -.È facile pensarlo anche perché poco dopo hanno urlato: “Benedetta al cuor non si comanda”. Se in questi giorni abbiamo scoperto che Martina Hamdy scambia il suo fidanzato per Walter ora che è uscita, la settimana prossima dopo la finale del Gf Vip scopriremo finalmente cosa ne sarà di Stefano Sala e Dasha. E se la scambierà per Benedetta Mazza.