Gf Vip 2018 Martina Hamdy, le confessioni sul fidanzato e su Walter dopo il reality

Il ritorno di Martina Hamdy alla normalità dopo il Grande Fratello Vip 2018

Una solarissima Martina Hamdy ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti sulla sua vita dopo il Grande Fratello Vip 2018. Interessanti non solo per chi segue i concorrenti che sono ancora nella Casa ma anche per coloro che vogliono saperne di più sul Gf Vip in generale. Durante una delle puntate di Ultime dalla casa Martina ha raccontato insomma non solo il suo ritorno alla normalità ma anche come procedeva la sua vita nel reality. Pronti a scoprire cosa si nasconde dietro a quella macchina enorme che si chiama Grande Fratello?

“Vedevo il mio fidanzato e lo scambiavo per Walter Nudo”, la confessione di Martina

“Eh, è tosta – così la meteorina ha parlato del suo rientro a casa –, pensavo fosse più semplice. Secondo me mi ci vorrà ancora un po’ perché sei ancora impaurita, cerchi ancora le telecamere, continui a toccarti in cerca del microfono. Le prime notti mi svegliavo all’improvviso, vedevo il mio fidanzato e lo scambiavo per Walter Nudo! Non capivo se ero in taverna, se ero in casa…. Mi ci vorrà ancora un po’ di tempo. Arrivati a un punto avanzato del gioco hai quasi paura perché ti senti protetto all’interno della Casa e ti spaventi quello che poi ti aspetta fuori”. Di fatti all’interno della casa nessuno sa cosa pensa il pubblico dei concorrenti, se non mediante il televoto: pensate cosa diranno Francesco e Giulia quando leggeranno le ultimissime sul loro conto oppure a come reagiranno Stefano e Benedetta dopo che leggeranno le opinioni di coloro che hanno letto le ultime dichiarazioni su Dasha. Ma torniamo a Martina.

La reazione del fidanzato al ritorno di Martina: le ultime news sul Gf Vip 2018

La ragazza ha parlato anche della reazione del suo fidanzato: “Non vedeva l’ora, poi era contento perché mi sono comportata bene all’interno della Casa”. Continua dunque la storia d’amore con il suo partner che quindi può dirsi felice per avere al suo fianco una ragazza fedele e rispettosa. E se pensate che Martina abbia finito qui vi sbagliate di grosso: l’ex gieffina ha parlato anche delle presunte strategie dei concorrenti del Gf Vip 2018 e di un segreto che Jane le avrebbe svelato di notte quando erano entrambe in casa. E se proprio queste news non vi bastano non preoccupatevi: ne abbiamo scritte davvero tantissime sul reality show di Canale 5! Avete saputo ad esempio chi è il primo presunto concorrente del Gf Vip 2019?