Ferilli “leccac**o”, Belen “magra”, De Lellis cacciata…Tutto il gossip

Emanuele Filiberto fa coppia fissa con l’ex Miss Messico Adriana Abascal. Lui stesso ha confermato la relazione. Però dice allo stesso tempo di essere felice con sua moglie Clotilde Courau. Bravo chi ci capisce qualcosa.

Sabrina Ferilli ha applaudito sui social il discorso di Achille Lauro che, parlando del gossip che lo ha visto coinvolto con Chiara Ferragni, ha sostenuto che anche ciò che è stato detto è una forma di violenza sulle donne. Il gesto dell’attrice ha fatto infuriare Fabrizio Corona che ha dipinto la Ferilli come una “donna finta emancipata, mantenuta dal marito, snob e leccac**o di Maria De Filippi“. Sabrina, saggiamente, non ha replicato.

Emma Marrone si è recata al teatro Brancaccio per vedere lo show dell’ex Stefano De Martino, “Meglio Stasera”. La cantante ha anche postato una storia dalla platea. Tra i due ex i rapporti sono affettuosi e distesi.

Sonia Bruganelli, intervenuta a Un giorno da pecora, è tornata a parlare delle corna messe a Bonolis, sostenendo che solo una volta lo ha tradito. Quando? 15 anni fa. Quando le è stato domandato se l’ex marito l’abbia tradita a sua volta ha replicato con un diplomatico “non so”.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero stanno insieme. Questo almeno è ciò che hanno detto loro stessi. Entrambi amano da morire il gossip e i riflettori delle telecamere. C’è il forte sospetto che la love story sia stata imbastita più per le copertine che per altro. “Vedremo quanto durano”, sussurrano i maligni.

Belen troppo magra? C’è da preoccuparsi? L’allarme l’hanno lanciato alcune fan, che hanno scritto sotto agli ultimi post Instagram della modella di credere che la showgirl abbia perso troppo peso. In realtà non c’è alcun problema e non c’è alcun dimagrimento improvviso, come spiegato da mamma Veronica Cozzani che ha sottolineato che sua figlia è sempre stata magra.

Giulia De Lellis pare che sia stata fatta fuori dal Dopofestival. Lo sostiene Gabriele Parpiglia che ha scritto che l’influencer non commenterà i look. Al suo posto l’esperta di moda Anna Dello Russo.

Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, pochi giorni fa ha pubblicato una storia Instagram con la seguente citazione: “Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto”. Secondo i più il pensiero aveva come destinatario il suo ex genero, vale a dire il signor Fedez.

Secondo il magazine Oggi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero pensando seriamente alle nozze. Si sussurra che i due piccioncini si sposeranno entro la fine del 2025.

Antonella Mosetti, ospite di Storie di Donne al Bivio (Rai Due), ha rivelato che quando è morto suo padre lo scorso dicembre ha ricevuto un messaggio affettuosissimo dal suo ex compagno Aldo Montano: “Aldo lo porto sempre nel mio cuore, anche Asia è molto legata, è una persona incredibile. Due mesi fa è venuto a mancare il mio papà, Aldo mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme. Quando ami, vuoi bene per tutta la vita. C’è stima e c’è affetto”.