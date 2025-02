Bruganelli: “Corna Bonolis: quando e quante volte; lui a me? Non…”

Sonia Bruganelli a ruota libera a Un giorno da pecora, programma di RaiRadio1. Intervistata dai vulcanici Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la produttrice e opinionista televisiva è tornata a parlare dettagliatamente dei tradimenti a Paolo Bonolis. Anzi del tradimento, in quanto ha smentito di aver messo le corna al marito più volte, come invece è stato più volte detto negli ultimi periodi. L’imprenditrice ha infatti sostenuto che solamente in un’occasione ha preso una sbandata, da lei definita una “virgola”.

Lauro ha subito messo pepe alla chiacchierata. “Voi siete un po’ i Ferragnez boomer, no?”. “Che immagine triste. Dire che Bonolis è un Fedez? Boomer sì, Fedez no”, ha risposto l’ex concorrente di Ballando con le Stelle che, quando poi le è stato domandato che cosa pensa dell’influencer cremonese, ha spezzato una lancia a suo favore: “Ferragni è una buona ragazza, una donna intelligente. Mi piacerebbe essere lei? Perché no”.

Capitolo Paolo Bonolis con la quale ha vissuto circa tre decenni insieme. La coppia è stata sposata e ha avuto tre figli. Bruganelli ha sottolineato che, nonostante la separazione, è in ottimi rapporti con l’ex marito: “Siamo stati tanto insieme, 30 anni, ci vogliamo ancora bene, lavoriamo insieme. A un certo punto è contro natura stare insieme così tanto”.

Durante la chiacchierata è stato toccato anche il tasto Angelo Madonia, danzatore professionista con cui la Bruganelli ha allacciato una relazione negli ultimi mesi. Guai però a etichettarlo come suo fidanzato: “Fidanzato? Riduttivo parlare di fidanzato, sì ho una persona vicino a me, è un compagno di vita”. A breve casca San Valentino, tempo di festeggiamenti? No. Motivo? “Ormai ho i figli grandi, festeggiano loro. Mi sentirei ridicola a festeggiarlo“.

Il tema è poi tornato sulle corna a Bonolis. Giorgio Lauro ha ricordato che è stata proprio la Bruganelli a creare il gossip attorno all’argomento in quanto, nel corso del faccia a faccia con Francesca Fagnani a Belve, ha appunto rivelato di sua spontanea volontà di aver tradito l’ex marito durante il matrimonio.

“Il tradimento? Una cosa accaduta molto tempo fa, prima ancora che avessimo l’ultima figlia. Una cosa vecchia di 15 anni. Sì, ho tradito una sola volta in 30 anni”, ha chiosato la produttrice che ha quindi smentito di aver avuto una storia parallela con un noto chirurgo, come invece sostenuto da Selvaggia Lucarelli. “Era un virgola o dei puntini puntini il tradimento? Era una virgola”, ha spiegato, lasciando intendere che non c’è stata alcuna storia clandestina, bensì ‘soltanto’ una scappatella.

E Bonolis non l’ha mai tradita? “Se lui mi ha tradita? Non lo so”, ha detto la Bruganelli che ha anche rivelato come l’ex marito ha preso il fatto che abbia dichiarato a Belve, ossia in tv davanti a milioni di italiani, di avergli fatto le corna: “Non gli ha fatto né piacere né dispiacere”. Amen!