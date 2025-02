Emma Marrone a teatro per Stefano De Martino: la tenera dedica

Nonostante gli anni trascorsi dalla loro rottura, Stefano De Martino ed Emma Marrone continuano a essere d’esempio e a mantenere un ottimo rapporto di amicizia e di rispetto reciproco. A dimostrazione di ciò, ieri sera, sabato 8 febbraio, la celebre cantante ed ex allieva di Amici si è recata al Teatro Brancaccio di Roma per assistere allo spettacolo dell’ex compagno e per supportarlo.

Come in molti sapranno, i due si sono conosciuti durante la loro permanenza ad Amici nell’ormai lontano 2009. Da quel momento ebbe inizio la loro relazione che durò qualche tempo, per poi finire nel 2012. Nello stesso anno l’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi si innamorò di Belen Rodriguez, con la quale si sposò ed ebbe il suo primogenito, Santiago.

Come accade di solito dopo una rottura, per un po’ di tempo Emma e De Martino non si fecero più vedere insieme anche se, in seguito affermarono di essersi chiariti. A riprova di ciò, ieri sera Emma Marrone si è dimostrata essere una vera e propria fan numero uno del conduttore, pronta a gioire per i suoi successi e a sostenerlo.

Emma tra il pubblico per Stefano De Martino

“Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step”, queste le parole che Emma Marrone ha dedicato all’ex compagno, Stefano De Martino, per congratularsi con lui. Come anticipato infatti, ieri sera, sabato 8 febbraio, Emma Marrone era presente allo spettacolo tenuto da De Martino al Teatro Brancaccio di Roma e intitolato “Meglio Stasera”.

La tenera dedica è stata l’accompagnamento di un breve video realizzato dalla Marrone e che riprendeva uno spaccato dell’esibizione di Stefano De Martino, in particolare il momento nel quale il conduttore si è esibito sulle note de “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori.

Insomma, come sottolineato poc’anzi, nonostante siano ormai passati molti anni dalla loro separazione, i due hanno continuato a mantenere un ottimo rapporto di amicizia e vicinanza. Un atteggiamento che si può dire essere perfettamente in linea con quanto affermato da Stefano De Martino qualche tempo fa a proposito degli ex fidanzati e dell’atteggiamento tenuto dopo la fine di una relazione.

“Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. L’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi a un certo punto come succede ti separi, cioè non far parte più della vita dell’altro per me è una cosa proprio crudele. […] Per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi, perché c’eri quando quei progetti erano solo dei sogni, è in qualche modo riconoscersi e dire ‘ce l’abbiamo fatta’“, erano state le parole di De Martino nel corso di un’intervista nel podcast BSMT.

Parole che riassumono alla perfezione ciò che ha fatto ieri sera Emma Marrone, seduta in mezzo al pubblico per supportare e gioire del grande successo di colui che è stato parte della sua vita. Anche Stefano De Martino si è spesso mostrato un grande supporter della sua ex compagna, affermando più volte di essere sempre stato molto felice dei successi raggiunti da Emma.

Discorso che ovviamente vale anche per la sua ex moglie e madre di suo figlio, Belen Rodriguez, con la quale il conduttore ha recentemente dichiarato di aver mantenuto un buon rapporto.