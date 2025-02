Affari Tuoi, De Martino pungente con Lupo: c’è chi si schiera

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 la concorrente della Toscana, Chiara, ha deciso di fidarsi del suggerimento dell’opinionista Lupo e ha cambiato il pacco che le era stato assegnato. Proprio Lupo si è reso protagonista di una gag con il conduttore Stefano De Martino, commentatissima sul web. Numerosi utenti si sono schierati, sostenendo la tesi dell’uno o dell’altro.

La gag tra Stefano De Martino e Lupo

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Affari tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione della Toscana, rappresentata da Chiara. La concorrente è stata aiutata nella partita da sua madre Donatella. Il pacco estratto è stato il numero 14. Ad un punto della gara, tuttavia, la giocatrice ha deciso di accettare la proposta del dottore e cambiarlo per il numero 5 in seguito ad un suggerimento da parte di Lupo, storico opinionista del programma. Proprio tra quest’ultimo ed il conduttore Stefano De Martino si è venuto a creare un siparietto divertente che in molti spettatori hanno commentato sul web.

Nello specifico Lupo ha rivelato di essere stato recentemente contattato e rimproverato da uno statistico a causa dei pareri espressi durante le puntate di Affari Tuoi in quanto considerati ovvi. A quel punto Stefano De Martino ha dato ragione allo statistico, affermando come anche un ignorante sarebbe stato della sua stessa opinione. Il conduttore ha anche aggiunto come il suggerimento successivamente dato da Lupo alla concorrente in gara fosse elementare. L’opinionista, difatti, ha consigliato a Chiara di accettare il cambio nel caso in cui nel suo pacco ci fosse stato un blu, sottolineando come la possibilità fosse un 50 e 50.

Sul web molti fan del game show si sono schierati con l’uno o con l’altro. C’è chi ha difeso Lupo, elogiandone la simpatia e prendendosela con lo statistico che l’aveva rimproverato, e chi invece ha sostenuto la tesi di Stefano.

Alla fine il suggerimento di Lupo si è rivelato corretto. Nel pacco numero 5, difatti, c’erano 300.000 euro. Chiara, tuttavia, ha deciso di accettare l’offerta di 35.ooo euro, perdendo così l’ingente somma.