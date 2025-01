Affari Tuoi, gioca il Trentino: notato un dettaglio e gaffe sul Molise

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1 a giocare è stata una delle concorrenti più longeve della trasmissione, Elisa del Trentino Alto Adige. In molti sul web hanno difatti sottolineato come sia rimasta in studio come pacchista per 36 puntate, un vero e proprio record. Non è poi sfuggita una gaffe da parte della concorrente in gara verso quella del Molise.

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare è stata la regione del Trentino Alto Adige, rappresentata dal maresciallo delle truppe alpine Elisa. Ad aiutarla nella partita è stata sua sorella Michela. Il pacco estratto è stato il numero 14. Elisa era una delle concorrenti più longeve di quest’edizione di Affari Tuoi e di conseguenza una delle più amate dai telespettatori. Sul web, difatti sono stati tanti i fan del programma che hanno fatto notare come sia rimasta tra i pacchisti per diverse settimane. Addirittura un utente ha contato i giorni, ovvero 75 totali! In realtà, però, Stefano De Martino ha parlato di 36 puntate, quindi un bel po’ in meno.

Non è passata inosservata anche una gaffe da parte della concorrente del Trentino Alto Adige nei confronti di un’altra pacchista, precisamente quella del Molise. Quando ha chiamato il numero del suo pacco per aprirlo, Elisa si è difatti abbandonata ad una battuta senza accorgersi di poter risultare offensiva. Ha difatti affermato “Ho scoperto che esiste il Molise”, non rendendosi conto dell’indelicatezza della sua frase nei confronti dei molisani. A quel punto è intervenuto prontamente il conduttore Stefano De Martino il quale ha sottolineato “Esiste eccome!”.

La partita è stata abbastanza fortunata. Nonostante fosse rimasta con ben quattro pacchi rossi, ovvero i 20.000, 100.000, 200.000 e 300.000 euro, alla fine Elisa ha però deciso di non rischiare ed accettare l’offerta del dottore di 50.000 euro. La sua decisione si è rivelata sbagliata in quanto nel suo pacco aveva i 300.000 euro euro.