Affari Tuoi, persi 200mila €: perché i pacchisti non rischiano più

Oggi, domenica 26 gennaio, la protagonista della puntata di Affari Tuoi è stata Simona, la pacchista delle Marche. Istruttrice di nuoto sincronizzato, Simona è sposata con Federico e ha un figlio di nome Filippo. Nel game show di Rai 1, però, ha deciso di giocare insieme alla mamma Alberta, considerata un’esperta di numeri. La partita, tuttavia, non è iniziata nel migliore dei modi. Durante i primi sei tiri, infatti, ha eliminato diversi pacchi rossi, tra cui uno da ben 75mila euro. Nonostante ciò, il Dottore ha deciso di offrirle subito 38mila euro.

“Bellissima cifra, però il tabellone è ancora dalla nostra parte. Tre tiri si possono fare, rifiutiamo”, ha risposto Simona. Dopodiché, è riuscita a beccare i 5 euro e “il ciauscolo”, ovvero il pacco speciale con un piatto tipico delle Marche. Il Dottore ha quindi provato a proporle un cambio. Ma, sotto consiglio della madre, ha detto ancora una volta di no. “A me l’8 piace molto”, ha sentenziato la signora, esperta di numeri. Da quel momento, ha perso inizialmente 100mila euro, ma subito dopo la partita ha preso una piega positiva, spingendo il Dottore ad alzare l’offerta fino a 50mila euro.

“Voglio continuare su questo filone, ce la giochiamo. Tutto sta nel credere nel proprio pacco. Credo che l’8 contenga 200mila euro. Bisogna giocare con un po’ di pazzia. Da pazza rifiuto l’offerta”, ha risposto Simona, prima di tritare l’assegno. A quel punto, la mamma le ha suggerito di aprire il pacco numero 3. Sfortunatamente, Simona ha seguito il suo istinto e ha deciso di pescare un altro pacco, che però conteneva il premio più alto di 300mila euro. Dopo questa batosta, il Dottore ha abbassato l’offerta a 30mila euro, che lei ha comunque rifiutato.

A seguito degli ultimi tiri, Simona è infine rimasta con 200mila e 10mila euro da una parte e 200 euro dall’altra. Arrivati a questo bivio, il Dottore è tornato alla prima offerta da 38mila euro. A sorpresa, la pacchista marchigiana ha ceduto, dicendo: “Ho dei numeri che ho paura di chiamare. Il 9 ci piace e anche il 3. Ho visto tante partite, le convinzioni aiutano fino a un certo punto. L’8 è il mese in cui è nato Filippo, guarda caso è finito tra le mie mani. Però ho paura. Sono mamma di un bambino, devo pensare anche a lui, quindi accetto”. Tuttavia, nel suo pacco c’erano proprio i 200mila euro, finendo la puntata con una punta di amarezza.

Sui social, molti si sono detti delusi dalla decisione di Simona di fermarsi proprio sul finale, un atteggiamento che sembra ormai comune tra i pacchisti, che spesso si ritrovano a perdere grandi cifre. Ma come mai i concorrenti non rischiano più come prima? Dopo le prime settimane piene di vincite altissime, il livello del gioco ad Affari Tuoi sembra essersi abbassato, e forse chi arriva davanti a Stefano De Martino ha perso un po’ di coraggio. Le tante perdite dovute a scelte troppo azzardate hanno spinto molti a giocare con più prudenza, ma questa strategia, a volte troppo affrettata, rischia di rovinare partite che avrebbero potuto finire con un grande trionfo.