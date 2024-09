Affari Tuoi, con De Martino troppe vincite: polemica, cosa c’è sotto

Meno di un mese fa, Stefano De Martino ha preso le redini di uno dei programmi più amati della televisione italiana: Affari Tuoi. Negli ultimi anni, Amadeus aveva riportato in auge il game show, conquistando risultati straordinari. De Martino si è quindi trovato di fronte ad una sfida non semplice, dovendo seguire delle orme decisamente importanti. Tuttavia, a poche settimane dal suo debutto, l’ex ballerino ha già dimostrato di essere una scommessa vincente. Il conduttore partenopeo è riuscito ad ottenere ascolti record, superando persino quelli del suo predecessore. Nemmeno l’inizio di Striscia la Notizia (Canale 5) o Chissà chi è (condotto da Amadeus sul Nove) hanno intaccato il suo successo, consolidando ancor di più la sua supremazia nell’access prime time del palinsesto televisivo.

Ma, qual è il segreto di questo successo inarrestabile di Stefano De Martino? Da un lato, c’è chi crede che il conduttore sia riuscito a prendere velocemente confidenza con il ruolo, portando una ventata d’aria fresca in Rai. Inoltre, in tanti apprezzano molto il legame che l’ex di Belen crea con i pacchisti, rallegrandosi per le loro vittorie con un entusiasmo genuino, come se fossero amici di lunga data. D’altro canto, però, c’è chi crede che la Rai stia attuando una strategia precisa per tenere alta l’attenzione degli spettatori verso Affari Tuoi. Infatti, molti utenti hanno notato che, nelle ultime settimane, ci sono state numerose vincite, anche di grande valore, un fatto piuttosto raro rispetto agli anni precedenti.

Affari Tuoi: ecco le cifre vinte dall’arrivo di Stefano De Martino

Dal 2 settembre, nelle prime 23 puntate della nuova edizione di Affari Tuoi, sono stati vinti complessivamente 1 milione e 113.230 euro, con una media di ben 50mila euro a puntata. In particolare, le vincite sembrano essere ulteriormente dopo l’inizio di Chissà chi è. Sin dalla prima sfida diretta tra i due quiz, molti spettatori hanno notato che su Rai 1 si è iniziato ad arrivare fino alla fine con i pacchi più ricchi. Nelle cinque puntate trasmesse da domenica 22 settembre, ad Affari Tuoi sono stati portati a casa ben 499mila euro. L’ultimo grande trionfo risale a ieri sera, 26 settembre, quando Ornella, pacchista siciliana, ha conquistato il premio più alto: 300mila euro.

Insomma, dei dati importanti che stanno facendo discutere. Si tratta di una semplice coincidenza o di una strategia ben orchestrata dalla Rai? Chissà…