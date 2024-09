Affari Tuoi, vinti 100mila euro: De Martino si commuove, web in tilt

Partita indimenticabile quella giocata questa sera, lunedì 16 settembre, ad Affari Tuoi. La protagonista è stata Liliana, una concorrente campana di Ercolano, in provincia di Napoli, accompagnata dalla sorella Elisabetta, con la quale ha affermato di essere “una cosa sola”.

Liliana è partita alla grande, riuscendo ad eliminare la maggior parte dei pacchi blu sin dall’inizio del gioco, e ha così scatenato due momenti di esultanza indimenticabili da parte del conduttore Stefano De Martino. Prima, ha ballato “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia insieme a Tony, il pacchista della Calabria, lasciandosi andare a dei passi di danza esilaranti. Dopodiché, sempre dopo aver eliminato un altro pacco blu da 100 euro, l’ex di Belen ha intonato “Como suena el corazón” di Gigi D’Alessio insieme al resto del pubblico.

Non scegliete mai la Calabria perché non sono pronta a lasciarlo andare #affarituoi pic.twitter.com/5VzHYv2Ivl — Deb 💙 (@luceecenere_) September 16, 2024

Nella fase finale, Liliana si è trovata con un pacco azzurro e due pacchi rossi: uno da 50mila e l’altro da 100mila. A questo punto, il dottore ha fatto un’offerta a Liliana di 40mila euro, mettendo Liliana e la sorella in grande difficoltà. “Ormai me la gioco e vado fino in fondo”, ha però dichiarato Liliana, tritando l’assegno e scegliendo di lottare fino alla fine. Al che, ha chiamato il pacco successivo, che si è rivelato essere quello da 50mila euro, rimanendo alla fine con un pacco blu da 20 euro e uno rosso da 100mila euro.

L’offerta finale del Dottore è stata di 27mila euro, la quale è stata ancora una volta rifiutata da Liliana ed Elisabetta. Successivamente, è arrivato il momento di aprire il pacco numero 4 per scoprire se contenesse 20 o 100mila euro. “Tre, due, uno, apri… 100.000 euro!”, ha esclamato vivacemente De Martino, mentre le due sorelle, incredule, hanno subito esultato con un grido di gioia e si sono abbracciate in lacrime. Poco dopo, Stefano si è unito all’abbraccio, condividendo l’immensa felicità del momento. La gioia era tale che molti telespettatori hanno persino notato gli occhi lucidi dell’ex ballerino.

Sui social, gli utenti sono andati in visibilio sia per la vittoria di Liliana sia per la reazione entusiasta del conduttore partenopeo. Dopo solo due settimane alla conduzione, Stefano De Martino sembra essersi ambientato perfettamente e ha già conquistato l’affetto del pubblico a casa.