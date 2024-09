Focus ascolti Affari Tuoi, De Martino vs Amadeus: chi vince di tanto

Meglio Amadeus o meglio Stefano De Martino? La domanda si rincorre tra gli affezionati di Affari Tuoi, popolare quiz show dell’access prime time di Rai Uno. C’è chi sostiene che non ci sia partita e che ‘Ama’ sia irraggiungibile. Altri invece reputano il golden boy campano assolutamente all’altezza del ruolo affidatogli. Alcuni addirittura lo preferiscono al predecessore. Discorsi e opinioni, poi ci sono i dati degli ascolti tv. I numeri dicono tutto? No, ma quasi. Raffrontando i primi sette giorni di messa in onda dell’edizione targata Stefano De Martino con la partenza dello scorso anno di Amadeus, si comprende in fretta come l’ex allievo di Amici stia facendo bene. Molto meglio di Sebastiani.

Focus ascolti tv – Concentrandosi sulle prime sette puntate del 2024, emerge che Affari Tuoi ha avuto in media 4.115.000 spettatori e uno share pari al 23.2%. Guardando invece alla partenza del 2023, si nota che ‘Ama’ ebbe nella prima settimana di messa in onda 3.486.000 utenti al giorno e uno share del 18.4%. Lampante che De Martino stia facendo meglio. Ciò significa che quest’ultimo è migliore del ‘re’ di Sanremo? Che l’allievo ha già superato il maestro? Non scherziamo. L’ex marito di Belen ha potuto sfruttare l’effetto novità, ma la sfida vera arriva adesso: fidelizzare il pubblico e non lasciarlo scappare. Nel frattempo però giusto sottolineare che è partito con il piede giusto.

Affari Tuoi, il confronto tra gli ascolti di Amadeus e Stefano De Martino

Di seguito i dati precisi sulle prime sette puntate di Affari Tuoi del 2024 e sulle prime sette del 2023.

Conduzione con Stefano De Martino: prima settimana della stagione 2024/2025, dal 2 al 9 settembre 2024 (non ci sono i dati del 6 e del 9 settembre in quanto lo show non è andato in onda, lasciando il posto alla nazionale di calcio):

2 settembre 2024 – Affari Tuoi, 4.407.000 spettatori (24.8%).

3 settembre 2024 – Affari Tuoi, 4.077.000 spettatori (22.9%).

4 settembre 2024 – Affari Tuoi, 4.369.000 spettatori (25.1%).

5 settembre 2024 – Affari Tuoi, 4.320.000 spettatori (23.3%).

7 settembre 2024 – Affari Tuoi, 3.488.000 spettatori (23.9%).

8 settembre 2024 – Affari Tuoi, 3.680.000 spettatori (19.8%).

10 settembre 2024 – Affari Tuoi, 4.464.000 spettatori (22.7%).

Media di 4.115.000 utenti e share al 23,2%.

Conduzione con Amadeus: prima settimana della stagione 2023/2024, dal 10 al 20 settembre 2023 (non ci sono i dati del 12, del 15, del 16 e del 17 settembre 2023 in quanto il quiz show non è andato in onda per lasciare spazio ad altri programmi):

10 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.387.000 spettatori (20.6%).

11 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.259.000 spettatori (16.9%).

13 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.404.000 spettatori (18%).

14 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.192.000 spettatori (16.5%).

18 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.900.000 spettatori (19.8%).

19 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.631.000 spettatori (18.4%).

20 settembre 2023 – Affari Tuoi, 3.632.000 spettatori (18.8%).

Media di 3.486.000 utenti e share al 18.4%.