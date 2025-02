Madre Chiara Ferragni contro Fedez: la metafora perfetta del colino

Nella querelle incandescente tra Fedez e Chiara Ferragni pare che si sia inserita anche la madre dell’influencer cremonese, Marina Di Guardo, che, solitamente, non interviene mai pubblicamente nelle diatribe che vedono protagonista la figlia. Stavolta sembrerebbe aver fatto uno strappo alla regola. I condizionali sono d’obbligo visto che non ha menzionato esplicitamente l’ex genero anche se la storia che ha postato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore spinge a credere che il destinatario del suo messaggio sia proprio il rapper milanese. Ebbene, che cosa ha scritto la signora Di Guardo? Per lasciare intendere che cosa pensa di quelle persone che, anche in amore, lasciano scorrere tutto, si è affidata alla metafora del colino.

“Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto”. Questa la citazione ripresa dalla scrittrice. Come si diceva, nessun accenno esplicito nei confronti di Fedez, ma quasi tutti coloro che hanno letto il messaggio hanno pensato che la massima sia rivolta proprio all’ex marito della figlia. Il tempismo dell’intervento di Marina Di Guardo è un altro indizio che porta a teorizzare che l’intervento sia indirizzato al rapper. Motivo? In questi giorni, come è arcinoto, per via delle rivelazioni che lo stesso cantante ha fatto a Fabrizio Corona, è scoppiato un pandemonio a livello mediatico.

Per chi si fosse perso qualche puntata della vicenda, Corona, postando audio e indiscrezioni, ha reso noto che Fedez durante il matrimonio ha avuto un‘amante, Angelica Montini. Ferragni ha confermato, diffidando però l’ex re dei paparazzi di divulgare altre informazioni sulla sua vita privata e chiedendogli oltre 1 milione di euro di risarcimento. Corona ha rilanciato, affermando che anche l’influencer cremonese ha tradito Fedez ai tempi del matrimonio. Ha fatto un nome grosso, quello di Achille Lauro. Come si diceva, la faccenda ha fatto parecchio rumore.

Sia Ferragni sia Lauro non hanno smentito le parole di Corona. L’artista ha invece fatto un discorso sulla violenza, sostenendo che il can can messo in piedi dall’ex re dei paparazzi sia appunto una forma di violenza nei confronti delle donne. Poi ha dichiarato che lui è un “sognatore” e non “vive di gossip a differenza di altri” (frecciatina a Fedez?). In tutto ciò è arrivata la storia della madre di Chiara: la metafora del colino, laddove sia rivolta all’ex genero, appare ‘perfetta’ per il caso.