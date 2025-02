Fedez: ennesimo colpo basso alla Ferragni. Interviene la Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha molti conti in sospeso sia con Fedez che con Fabrizio Corona. E questo lo sappiamo molto bene. In questi giorni si è espressa più volte riguardo al caso Fedez-Ferragni fatto esplodere proprio dall’ex re dei paparazzi. Ha anche dato ragione alle parole di Achille Lauro. Quest’ultimo è stato tirato in ballo da Corona come possibile amante di Chiara Ferragni. L’accanimento mediatico di questi giorni ha determinato un nuovo genere di violenza. Quell’inutile invadenza nella sfera intima di una persona solo per il gusto di offenderla, ferirla ed umiliarla. Un gioco al massacro che come dichiara Selvaggia Lucarelli purtroppo non potrà finire bene.

Queste le parole della giornalista nelle sue storie Instagram: “Gossip non è insultare, minacciare, divulgare materiale privato senza consenso delle parti. Intimidire, raccontare particolari intimi sulla vita sessuale…”. Poi continua e riferendosi a Fabrizio Corona afferma:”Se non lo avete ancora capito, quel tipo di personalità, raggiunti certi livelli di esaltazione, ha bisogno di alzare l’asticella. Sempre più in alto. E non finirà bene.”. Fabrizio Corona è indubbiamente una persona di rara furbizia. Sa, da buon venditore, come prendere le sue “vittime”. L’amicizia con Federico è cresciuta nel momento in cui il rapper ha avuto bisogno di un appoggio forte. Corona si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Ha capito che Fedez poteva essere la sua gallina dalle uova d’oro e così l’ha trattato.

Fedez ha preso un abbaglio con Corona?

Il rapper aveva bisogno di rivalersi dopo l’ultimo periodo e dopo che, entrambe le sue donne, lo avevano rispedito al mittente. Infatti mentre Angelica chiudeva definitivamente con lui, Chiara Ferragni iniziava la sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Mi immagino la sopita gioia di Corona che assisteva inerme alla disfatta di Fedez. Pronto a sferrare il colpo finale. Così Fedez ha ben pensato di raccontare tutto, ogni minimo dettaglio, al re dei paparazzi. Il quale non solo ha sfruttato l’occasione per creare un podcast a pagamento ma anche un libro. Ma Fedez aveva calcolato tutto quello che sarebbe accaduto dopo il racconto di Corona?

Difficile saperlo con certezza. Probabilmente sì ed è per questo che abbiamo un secondo capitolo in sospeso. Un capitolo interamente dedicato alla sua ex moglie e agli ipotetici amanti. Già questo aspetto fa rabbrividire. Assistere inerme al fatto che Corona possa rivelare dettagli intimi sulla madre dei suoi figli. Non prendere le sue difese quando in passato lo ha fatto per cause di importanza decisamente inferiore. Si potrebbe quasi pensare che tutto questo preambolo servisse solo a svelare dettagli nascosti sulla vita della Ferragni. Il primo capitolo ha colpito Angelica Montini e adesso tocca a Chiara. Ci verrebbe quasi da dar ragione ad Achille Lauro ma speriamo di sbagliarci.