Fabrizio Corona, ira su Sabrina Ferilli: gravi accuse e retroscena

Non bastava il polverone tra Achille Lauro, Fedez e Chiara Ferragni. Ora nel mirino dell’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona c’è anche Sabrina Ferilli. Sì, proprio lei, e a quanto pare sono bastati tre “applausi virtuali” a scatenare il putiferio. Sebbene non si parli direttamente di lui, è però da lui, o forse dovremmo dire dalle sue dichiarazioni, che tutto ha avuto inizio. Dopo avere dichiarato di volere lasciare il gossip “a chi ha solo questo per esistere”, Fabrizio deve essersi sentito preso in causa, essendo proprio lui l’artefice di tutta questa dinamica fatta di tradimenti e altarini. “Si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”, dice Lauro, ottenendo l’applauso, seppure non concreto, di Sabrina Ferilli.

E poiché gli occhi e le orecchie di Corona sono ovunque, questo piccolo dettaglio non gli è certo sfuggito dalle mani, ma al contrario gli è arrivato dritto davanti agli occhi. Cosa fare, quindi? Ovviamente replicare, ma replicare in modo piuttosto duro.

Corona ne ha anche per Sabrina Ferilli: le accuse

Subito dopo essersi accorto della reazione di Ferilli sotto il video di Lauro, Corona ha scelto la replica pesante. E così, fatto uno screen al commento dell’attrice romana, ha scelto di ripubblicarlo direttamente nelle sue stories, lasciandosi andare a uno sfogo pesantissimo. È proprio a lei che il “re del gossip” si rivolge:

Sabrina Ferilli, donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radical chic, snob, che cavalca la cultura woke e i diritti lgbt per fare l’intellettuale di sto cazzo, è una donna di 60 anni completamente rifatta che sembra una maschera, mantenuta da anni da Flavio Cattaneo, multimilionario che ha rubato alla moglie (foto e scoop mio), che fa solo cinepanettoni e che per lavorare fa la leccaculo della De Filippi, (umiliandosi tutti i sabato sera credendo di essere simpatica. È la storia della nostra comunicazione, da giovani erano e facevano cose, poi da grandi entrate nell’ olimpo del potere col dio denaro rinnegano il passato. Sono tutte uguali. Sono tutte il simbolo della grande menzogna che vi raccontano da tempo.

Dopo la rabbia, l’anticipazione di Falsissimo: ci sarà anche Ferilli

Dopo averne dette di tutti i colori su di lei, Corona ha poi avvisato tutti i suoi follower che nella nuova puntata di Falsissimo, in onda il prossimo 10 febbraio, “si parlerà anche della Ferilli e della violenza sulle donne che lei faceva negli anni 2000“, scrive Fabrizio. Per aumentare ancora di più l’attesa, dice che tutto quanto sarà supportato da documenti e il quadro generale sarà parte del grande tema della puntata: il vero amore di Chiara.

A chiudere il messaggio una call to action particolare, tipica della verve di Corona: “A Sabbrì diffidami pure. Come Chiara, come Ignazio, anche tu hai solo un modo per fermarmi: Sparami“. Anche questa volta l’ex re dei paparazzi è riuscito a superare il gossip del momento (per altro lanciato da lui) lanciandone uno nuovo e diventando lui stesso, ancora, protagonista della scena. Incredibile quanto il tempo di una dichiarazione possa diventare volatile e scatenare nuovi uragani!