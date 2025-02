Scoop Corona sui Ferragnez, Lauro rompe il silenzio: la sua replica

Negli ultimi giorni Achille Lauro si è ritrovato al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad uno scoop lanciato da Fabrizio Corona in merito ai Ferragnez. Nel suo podcast Falsissimo, l’ex fotografo dei vip ha difatti parlato di un’altra donna amata da Fedez mentre era ancora insieme a Chiara Ferragni, accusando poi quest’ultima di aver avuto a propria volta una storia con Lauro. Il diretto interessato ha quindi recentemente rotto il silenzio in merito rispondendo ad una domanda da parte dei giornalisti. La sua replica è stata da applausi. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni e Fedez sono tornati ad essere al centro dell’attenzione. A far parlare di loro è stato uno scoop lanciato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, dove ha parlato di un’altra donna amata dal rapper mentre era ancora con Chiara. L’ex fotografo dei vip ha poi attribuito all’influencer una storia con Achille Lauro, il quale ci ha tenuto a porre fine ai gossip una volta per tutte. Nelle ultime ore il cantante ha difatti rotto il silenzio sulla questione rispondendo ad una domanda in merito da parte dei giornalisti.

Nello specifico Lauro ha preferito non alimentare ulteriormente i pettegolezzi. Il cantante di “Me ne frego” ha difatti sottolineato come, in un momento per lui così bello come questo, preferisca concentrarsi esclusivamente sulla gara e lasciare i gossip agli altri. Ha anche affermato come tenda a non seguirli ed evitarli perché non gli piacciono.

Di seguito le sue parole precise in merito:

Io credo che in questo momento così bello cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Io grazie a Dio vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tutti i miei progetti, sono tanto all’estero, veramente non li seguo e non mi piace sinceramente. Non avrei dovuto dirlo ma, secondo me, si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso…

Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo

Achille Lauro è pronto a tornare per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo con il suo brano “Incoscienti Giovani”. Il cantante ha difatti già preso parte alla kermesse canora nel 2019 con “Rolls Royce”, nel 2020 con “Me ne frego” e nel 2022 con “Domenica”. Nel 2021, invece, è stato chiamato come super ospite. In quell’occasione ha portato sul palco dell’Ariston i suoi quadri, in totale cinque, ognuno ispirato ad un genere musicale diverso e con un proprio significato. Ha poi associato ad ogni quadro una sua canzone.