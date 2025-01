Fedez, parla Corona: retroscena su Sanremo e il suo ‘vero amore’

Il nuovo episodio di Falsissimo, il programma su YouTube condotto da Fabrizio Corona, è stato dedicato interamente a Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Nello specifico l’ex fotografo ha raccontato un retroscena in merito a quanto avvenuto la sera della presentazione delle canzoni a Sanremo. Molti fan, difatti, si erano preoccupati per le condizioni del rapper. Secondo quanto affermato da Corona c’entrerebbe un’altra donna della quale Federico sarebbe stato innamorato mentre era ancora con Chiara Ferragni. Scopriamo meglio che cosa è stato detto a riguardo.

Il retroscena su Sanremo raccontato da Corona

Ieri sera è uscito sul canale YouTube di Fabrizio Corona il nuovo episodio di Falsissimo, il programma condotto da lui dove parla di alcuni personaggi dello spettacolo. L’ultima puntata è stata interamente dedicata a Fedez, con il quale è risaputo che l’ex fotografo abbia instaurato un rapporto d’amicizia. Nello specifico Corona ha rivelato un retroscena su quanto avvenuto la sera della presentazione delle canzoni a Sanremo. In molti si erano preoccupati per le condizioni del rapper ed a riguardo c’erano state diverse illazioni. Fabrizio ha quindi spiegato come siano andate realmente le cose. Secondo quanto raccontato a Falsissimo, Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, sarebbe stato male a causa di una donna.

Corona ha rivelato che due giorni prima della presentazione delle canzoni il rapper avrebbe ricevuto un messaggio da parte di questa misteriosa ragazza che recitava: “Fede mi dispiace però io non provo più lo stesso”. Queste parole lo avrebbero mandato in crisi tanto da portarlo a discutere con la sua assistente Eleonora. Fabrizio ha poi aggiunto di aver ricevuto una telefonata da parte del cantante proprio poco prima che questo dovesse presentare la sua canzone, in cui gli diceva di stare male. Alla fine, però, grazie anche all’intervento della madre Tatiana, Federico è salito sul palco facendo la sua apparizione in tv.

“Il vero amore di Fedez” secondo Corona

Poco dopo Fabrizio Corona ha rivelato anche il nome di questa misteriosa ragazza, definita da lui come il vero amore di Fedez. Quest’ultima si chiamerebbe Angelica Montini. Stando a quanto detto dall’ex fotografo dei vip, il rapper sarebbe sempre stato innamorato di lei, anche quando era ancora insieme a Chiara Ferragni. Fabrizio ha perfino raccontato un aneddoto a riguardo. Nello specifico l’influencer sarebbe venuta a sapere di quest’altra ragazza nel corso di una telefonata in cui Fedez era convinto di stare parlando con Fabrizio e le avrebbe raccontato tutta la storia. La reazione di Chiara? Stando a quanto riferito da Corona, gli ha attaccato il telefono mandandogli successivamente un messaggio adirato.