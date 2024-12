Fedez confuso a Sarà Sanremo: la reazione dura di Ferragni

Fedez da Carlo Conti a Sarà Sanremo per presentare il brano che porterà al Festival 2025, Chiara Ferragni che ignora l’apparizione in tv dell’ex marito e fa sapere che, assieme ai figli, sta guardando altro sul piccolo schermo. E non è finita qui perché proprio mentre il rapper si apprestava ad incontrare il conduttore toscano, la sua ex moglie su Instagram, sia tramite un post in bacheca, sia tramite delle storie, sottolineava come nella vita bisogna avere la fortuna di incontrare persone in grado di essere semplici e capaci di custodire gli affetti.

Fedez va da Carlo Conti, Chiara Ferragni lo ignora e lancia stoccate

“Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. ‘Battito’. Sanremo 2025″. Così Fedez su Instagram, attraverso uno scatto che lo immortala sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta, ha reso noto il titolo del brano che porterà in gara a Sanremo. Pochi minuti più tardi eccolo materializzarsi davanti a Carlo Conti a Sarà Sanremo, la serata che anticipa il Festival.

Chiara Ferragni, nel mentre, ha avuto una reazione dura. Ha tenuto a far sapere che era a casa con i figli e che non stava guardando l’ex marito. “Guardando questo con i miei bambini”, ha scritto l’influencer cremonese, postando una fotografia della sua tv che stava trasmettendo un film Disney di un cartone animato. E non è finita qui. L’imprenditrice digitale ha anche postato la seguente frase: “Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca”. E ancora, ecco che ha diffuso un video in cui si vedono due neosposi, con il neo marito che pronuncia frasi dolci e melliflue per l’amata: “Sono innamorato di te dal giorno in cui ho capito che tutto può essere semplice”.

Non ci vuole un genio per intuire che molto probabilmente l’agire della Ferragni e l’apparizione di Fedez su Rai1 non siano stati una coincidenza. Anzi, più che lecito pensare che l’influencer abbia voluto lanciare una stoccata affilata all’ex marito, nel tentativo di stroncarlo. Tra l’altro, a proposito della ‘tappa’ di Fedez a Sarà Sanremo, diversi telespettatori si sono riversati sui social, sostenendo che il cantante non stia molto bene. Motivo? Innanzi a Carlo Conti è sembrato confuso e disorientato. Da qui l’ipotesi che l’artista non stia attraversando, a livello di salute, un momento roseo.