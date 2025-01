Corona sbotta, ira su Chiara Ferragni: “Tu a letto con Achille Lauro”

Vespaio totale tra Chiara Ferragni e Fedez nel giorno in cui l’influencer cremonese è stata rinviata a giudizio. Altrimenti detto, dovrà affrontare un processo con l’accusa di truffa aggravata. Coincidenza vuole (o forse di coincidenza non si tratta, ma su tale punto ci si tornerà tra poco) che a poche ore dalla notizia giudiziaria, Ferragni è esplosa contro l’ex marito accusandolo di averla tradita più volte. Addirittura ha confermato quanto detto da Fabrizio Corona di recente, vale a dire che il rapper aveva un’amante dal 2017, Angelica Montini. Nello sfogo Chiara ha tirato di mezzo Corona, definendolo “l’amico” con cui l’ex marito avrebbe scelto di far uscire le notizie a tavolino. Corona non ha preso per nulla bene la faccenda ed ha sostenuto di sapere che lei ha fatto le corna a Fedez con Achille Lauro.

“Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto. È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo baby sitter strapagate”. Così Corona nell’attaccare in modo pesantissimo la Ferragni. Poi il passaggio in risposta al fatto che lei l’abbia dipinto come “l’amico” di Fedez: “Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara chi sono e cosa faccio. Mi chiamo Fabrizio Corona. E Federico si è lasciato andare. Ma io gli ho voluto bene e gli voglio bene”.

Poi il racconto su Achille Lauro:

“Io ho fatto una scelta nella mia vita, di fare questo mestiere e nessuno me lo può impedire. Come nessuno mi impedirà di mandare la terza di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str0n**te racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc0p**o?”.

Corona ha anche sostenuto che Chiara Ferragni, grazie alla lunga confessione in cui ha confermato che Fedez ha avuto l’amante per anni, ha tentato di spostare l’attenzione dei media dal processo che la attende alla sua vita sentimentale. L’ex re dei paparazzi, in un passaggio, ha addirittura affermato che l’influencer abbia “rubato il compagno stra miliardario all’ex moglie” (ovviamente il riferimento è a Giovanni Tronchetti Provera):

“Cosa fa Chiara Ferragni? Chiede aiuto alle donne di tutto il mondo. Sposta l’attenzione mediatica dal processo a una storia d’amore ormai conclusa da anni, finita (ha una nuova famiglia, costituita rubando il compagno stramiliardario alla povera ex moglie), dipingendosi come la vittima perfetta: dolce, fedele, moglie modello che si fa carico delle responsabilità della famiglia sulle sue fragili spalle, mentre Federico è dipinto come l’uomo cattivo, crudele, traditore, fallito, irriconoscente e vigliacco. Lo stereotipo dell’uomo. Vuole passare dalla cronaca nera al romanzo rosa. Vuole trasformarsi da carnefice a vittima, indossando ancora quella famosa tuta grigia che già una volta l’ha resa un FALSISSIMO simbolo mediatico. Ma il gioco è chiaro… Chiara”.

Processi, tradimenti, indagini… Il mondo dei Ferragnez andato in pezzi

Perché Ferragni ha deciso di sfogarsi contro l’ex marito proprio nelle scorse ore, ossia subito dopo l’uscita della notizia del suo rinvio a giudizio? Coincidenza oppure piano studiato per spostare il focus mediatico da un tema giudiziario ad uno riguardante uno scandalo sentimentale, quindi meno ‘pericoloso’ sotto certi punti di vista? Ognuno tragga le sue conclusioni. A Corona, però, è bene ricordare che pure Fedez, praticamente quasi sempre, incappa in queste strane coincidenze. Quando escono notizie spinose sul suo conto, come per magia, dopo poche ore o al massimo pochi giorni, ecco che finisce al centro del gossip con qualche presunta nuova fiamma o per qualche altro scoop a tinte rosa.